Дзампарини: «Я все еще убежден, что Дибала станет новым Месси»

Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини поделился мнением о форварде «Ювентуса» .

Я все еще убежден, что Дибала станет новым Месси. Помимо того, что Пауло является чемпионом, он еще очень хороший парень. Я не могу понять, почему многие так негативно отзываются о нем. То, что он не выходит в стартовом составе в Серии А, — это кощунство. Пауло нужно было последовать моему совету три года назад и уехать из Турина. Я прямо ему говорил, что он должен покинуть «Юве». Он больше подходит для «Реала» или «Барселоны». Но он всегда говорил, что очень счастлив в «Ювентусе».