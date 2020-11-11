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Дзампарини: «Я все еще убежден, что Дибала станет новым Месси»

сегодня, 11:04

Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини поделился мнением о форварде «Ювентуса» Пауло Дибале.

Я все еще убежден, что Дибала станет новым Месси. Помимо того, что Пауло является чемпионом, он еще очень хороший парень. Я не могу понять, почему многие так негативно отзываются о нем. То, что он не выходит в стартовом составе в Серии А, — это кощунство. Пауло нужно было последовать моему совету три года назад и уехать из Турина. Я прямо ему говорил, что он должен покинуть «Юве». Он больше подходит для «Реала» или «Барселоны». Но он всегда говорил, что очень счастлив в «Ювентусе».

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Иоанн Рюрикович Грозный
Иоанн Рюрикович Грозный ответ Я на стреме (раскрыть)
сегодня в 12:17
И открыть в Панаме офшорные счета)
Иоанн Рюрикович Грозный
Иоанн Рюрикович Грозный
сегодня в 12:16
Он уже как Месси - игры не показывает, а баснословную зарплату требует. Ахаха)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 11:57
Говорят, что Дибалу и Роналду трудно держать вместе на поле - каждый тянет одеяло на себя. У Криро то зп побольше, вот Павлик шорты и протирает в запасе.Так то конечно неправильно талант просиживать, но сам так решил
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 11:49
новый Месси? попробуйте поэкспериментировать с гормонами роста
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:43
Трудно не согласится с Маурицио. Сам я не болею за Юве , но Дибала нравился с самого своего первого появления. И тоже всегда удивляло, что такой талант находится в запасе, даже на замену не всегда выходил. У парня и техника отличная , и удар поставлен как надо, поле видит .....Что еще надо ??? Сейчас парню уже 26, а через три дня будет 27 , и новым Месси или Роналду он уже не станет, хотя лидером любой команда стать еще может вполне, в том числе и в Ювентусе. Посмотрим как сложится его дальнейшая карьера и пожелаем талантливому парню удачи.
Всем здоровья.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:40
Месси такой один,как и Криш ,и Пеле, и Марадона и остальные легендарные игроки...
А Дибала безусловно талантливый игрок,но что то в последнее время игра не ладится у него...удачи ему!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:20
ты последний кто в это ещё верит)))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:16
Он бы уже стал Месси, если бы мог.
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