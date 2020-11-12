Алиссон: «Я хочу вернуться в „Интернасьонал“»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон заявил, что однажды хотел бы вернуться в «Интернасьонал», где он начинал свою футбольную карьеру.

У меня есть желание вернуться в Бразилию, но только Бог знает, когда это произойдёт. Если это случится, то я хочу вернуться в «Интернасьонал». Этот клуб — мой дом, я люблю эту команду.

Я никогда не строил долгосрочных планов. Я лишь хочу провести много сезонов на высоком уровне. Возможно, я ещё буду играть в футбол, когда мне будет 40 лет.

Но сейчас я сосредоточен на том, чтобы продолжать успешно выступать в Европе и сборной Бразилии.