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Алиссон: «Я хочу вернуться в „Интернасьонал“»

сегодня, 14:00

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон заявил, что однажды хотел бы вернуться в «Интернасьонал», где он начинал свою футбольную карьеру.

У меня есть желание вернуться в Бразилию, но только Бог знает, когда это произойдёт. Если это случится, то я хочу вернуться в «Интернасьонал». Этот клуб — мой дом, я люблю эту команду.

Я никогда не строил долгосрочных планов. Я лишь хочу провести много сезонов на высоком уровне. Возможно, я ещё буду играть в футбол, когда мне будет 40 лет.

Но сейчас я сосредоточен на том, чтобы продолжать успешно выступать в Европе и сборной Бразилии.

Ранее Алиссон рассказал, что молитвы помогают ему быстрее восстанавливаться от травм.

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
сегодня в 15:05
Топ вратарь......
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 14:40
Вот это заголовок))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:05
ну так всё ещё будет)) вот только кем?)))
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