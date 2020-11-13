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Скалони: «Сборная Аргентины сделала всё, чтобы победить Парагвай»

сегодня, 06:11
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 1Логотип футбольный клуб ПарагвайПарагвайМатч завершен

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвёл итоги ничейного матча с Парагваем (1:1) в 3-м туре южноамериканского отбора ЧМ-2022. Гол капитана «альбиселесте» Лионеля Месси на 59-й минуте был отменён при помощи VAR из-за фола в атаке.

Первые 15 минут у команды не получились. Зато после пенальти вся инициатива перешла к нам. Команда отреагировала на неудачный старт, создавала моменты, делала то, что должна была, и добилась ничьей.

Второй тайм был полностью за нами. Думаю, если не считать, что мы не победили, необходимо отметить, что у нас многое получалось.

Что касается отменённого гола, я считаю, что нужно стремиться к приведению VAR к единым критериям. Я говорю не о добросовестности его использования, а об унификации этих критериев.

Мы покидаем стадион с горьким послевкусием, потому что Аргентина сделала всё, чтобы победить. Мы должны оценить настрой команды, которая не переставала верить в победу.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:56
Гном помешал.
амурец
амурец
сегодня в 06:39
раз не победила значит сделала не всё
ОПС
ОПС
сегодня в 06:18
Но ведь не победила.
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