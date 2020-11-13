Скалони: «Сборная Аргентины сделала всё, чтобы победить Парагвай»

Главный тренер сборной Аргентины подвёл итоги ничейного матча с Парагваем (1:1) в 3-м туре южноамериканского отбора ЧМ -2022. Гол капитана «альбиселесте» Лионеля Месси на 59-й минуте был отменён при помощи VAR из-за фола в атаке.

Первые 15 минут у команды не получились. Зато после пенальти вся инициатива перешла к нам. Команда отреагировала на неудачный старт, создавала моменты, делала то, что должна была, и добилась ничьей.

Второй тайм был полностью за нами. Думаю, если не считать, что мы не победили, необходимо отметить, что у нас многое получалось.

Что касается отменённого гола, я считаю, что нужно стремиться к приведению VAR к единым критериям. Я говорю не о добросовестности его использования, а об унификации этих критериев.

Мы покидаем стадион с горьким послевкусием, потому что Аргентина сделала всё, чтобы победить. Мы должны оценить настрой команды, которая не переставала верить в победу.