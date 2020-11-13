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Педри: «Это потрясающе — иметь возможность учиться у лучшего игрока в мире»

сегодня, 07:35

17-летний полузащитник «Барселоны» Педри поделился впечатлениями от совместной работы с Лионелем Месси.

Поначалу я немного робел перед Лионелем Месси, но я уверен, что так было со многими. Однако через какое-то время ты понимаешь, что он обычный парень, а теперь как друг в раздевалке. Это потрясающе — иметь возможность вместе тренироваться и учиться у лучшего в мире игрока.

У нас очень хорошие взаимоотношения. На поле он всегда даёт хороший совет. Он знает, о чём говорит, учитывая то, сколько всего он выиграл в футболе.

Недавно своё мнение о Месси высказал новичок «Барселоны» Сержиньо Дест.

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Молодёжь надо натаскивать.
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