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Кларк — о выходе Шотландии на Евро: «Некоторые парни плакали»

сегодня, 06:43
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия1 : 2Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал победу над Сербией (1:1, 5:4 — пенальти) в матче за выход на Евро-2020.

Обычно мы спотыкаемся на последнем препятствии или проигрываем с достоинством, но сегодня мы были лучшей командой. Нам просто никак не удавалось забить второй гол, чтобы добить их.

Вся Шотландия может гордиться, и никто не может испытывать большую гордость, чем игроки на поле, потому что они были великолепны.

Эмоции? Вообще, я на удивление спокоен. Я думал, что пущу слезу. Некоторые парни плакали, и это говорит о том, как много значит этот результат. Когда Марш (Прим. — Дэвид Маршалл) отразил пенальти, у меня тоже заблестели глаза, но я сдержал эмоции.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:12
Эмоции никуда не денешь...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:56
Здорово для них!
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