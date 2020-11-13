Кларк — о выходе Шотландии на Евро: «Некоторые парни плакали»

Главный тренер сборной Шотландии прокомментировал победу над Сербией (1:1, 5:4 — пенальти) в матче за выход на Евро-2020.

Обычно мы спотыкаемся на последнем препятствии или проигрываем с достоинством, но сегодня мы были лучшей командой. Нам просто никак не удавалось забить второй гол, чтобы добить их.

Вся Шотландия может гордиться, и никто не может испытывать большую гордость, чем игроки на поле, потому что они были великолепны.

Эмоции? Вообще, я на удивление спокоен. Я думал, что пущу слезу. Некоторые парни плакали, и это говорит о том, как много значит этот результат. Когда Марш (Прим. — Дэвид Маршалл) отразил пенальти, у меня тоже заблестели глаза, но я сдержал эмоции.