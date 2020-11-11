Долги «Барселоны» — 820 млн евро. Дело не в COVID-19, клуб теряет независимость

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сегодня, 12:58

О магии цифр «8» и «2» и попытке спастись от банкротства – на «Соккер.ру».

В прошлом году долги поднимались еще выше

Сообщение, что «Барселона» должна 820 млн евро, стало популярным. Только ленивый фанат «Реала» не запомнил сумму (потому что 8:2), разнесли информацию по социальным сетям, тем более что данные официальные.

Но нужно понимать нюансы. Это общий долг и проценты. Год назад сообщали о 888 млн евро займов и обязательств. До регулярных выплат эффективные менеджеры клуба постоянно были должны примерно столько.

Чуть позже 820 млн евро превратятся в 488 миллионов. Тоже много, ведь Бартомеу взял в долг у непростых людей. «Голдман Сакс Груп» неслучайно в кругу финансистов имеет прозвище «The Firm» («Эта фирма»).

Американцы используют определенный артикль «the», чтобы обозначить разговор о том самом, известном. Банк, основанный в 1869 году в Нью-Йорке, выдает не такие кредиты, как физическим лицам, условия жестче.

Зачем брать взаймы у акулы? Обычные испанские банки отказали Бартомеу – у «Барселоны» там непогашенные кредиты. Жозеп оставил американскую руку на шее клуба. Рука умеет душить, управляет активами на 1.8 триллиона долларов.

Каталонцы оказались на грани банкротства

В 2010-м были похожие проблемы. Одалживали у испанских банков, набрали 500 млн евро. Но есть разница. В прошлом трансферы сработали, а команда собирала трофеи. Сейчас на одного Дембеле выбросили 180 млн евро.

В погоне за рекордной годовой прибылью напоролись на жадность. Нашлись хитрые люди, желающие распоряжаться средствами. Бартомеу задумал реконструкцию стадиона и постройку новой инфраструктуры клуба.

Под проект «Espai Barcа» взяли те самые кредиты. А потом случилась мировая пандемия. За год клуб потерял 18 млн евро только на музее – нет туристов. Минус 37 млн евро из-за падения темпов продажи атрибутики, минус 47 млн евро из-за пустого стадиона.

Впрочем, дело не в пандемии, подозревают криминал. Следователи по делам боятся уничтожения улик. Не исключено, что шредеры работали круглосуточно, а жесткие диски из офиса клуба исчезали целый год.

Дело может быть в подрядчиках. Строительный бизнес – бандитский. Искусственное завышение сумм тендеров равно воровству клубных денег. Доказать это могут в судах, многие дела на стадии досудебной проверки.

«Барсагейт» продолжается, зарплаты – камень на шее

Так в Испании назвали проверку, связанную с PR -компанией, которая лила грязь через сеть ботов на Пике, Месси и Гвардиолу. Но хвалили Бартомеу. Хосеп выдал не испанской фирме, а ее уругвайскому отделению 1 млн евро за «услуги» – критику легенд «Барселоны». А вот аудит показал, что работы на 120-150 млн евро.

В суде рассматривают не дикий факт, что из клубной казны оплачен черный пиар Месси и остальных, а завышенную сумму сделки. И пока Бартомеу морально готовится к тюрьме, где уже побывал бывший президент «Барселоны» Россель, его последователям достанется непростой клуб.

«Хорошие парни» могут не прийти. Люди Жоана Лапорты далеки от ангельской компании. Но сейчас низшая точка, потому говорят о возможном банкротстве. Пике поможет с поиском инвесторов, но сделает это не за спасибо, имеет амбиции.

Но будет держаться на расстоянии, пока есть долг в размере 488 млн евро. На зарплаты каталонцы тратят рекордную сумму – около 490 млн евро в год. Рост доходов, о котором каждый месяц напоминал Бартомеу, раздали агентам и футболистам.

А какие зарплаты приписали себе многочисленные вице-президенты? Дело не только в 87 млн евро, которые отдают Месси с учетом налогов, но и в отсутствии реальных шансов урвать большой куш в ближайшем будущем.

Прощальное заявление Бартомеу о Суперлиге лишь взбесило фанатов и главу Ла Лиги. Не могут стабильно обыгрывать середняков Примеры, но разорвут «Ливерпуль» и «Баварию»? Куман не принесет новые 150-200 млн евро, это разговоры — попытка приложить подорожник к дыре вместо печени.

«Блаугранас» некому спасти, кризис могут усугубить

Финансовая чистота приближает к успеху. А вокруг долгов и зарплат «Барселоны» годами бродили слухи. Бывший вице-президент – один из тех, кто уволился в апреле, протестуя против политики Бартомеу, говорит о воровстве. Слово Эмили Русо:

Я думаю, кто-то ворует деньги из клубной кассы. Компаниям платили миллион евро, когда рыночная стоимость их услуг – около 100 тысяч.

Теперь потенциальные кандидаты в президенты говорят о сокращении зарплат – читай, о потере звездных игроков в главе с Месси. И дальше нужны успехи на поле, ведь дело не в коронавирусе, а в системе управления времен Бартомеу.

Играть в величие и быть великим – разные вещи. Можно рассказывать, какой крутой, а жить на одолженные деньги, проваливать трансферы. Галлиани и Берлускони допускали не такие явные финансовые ошибки, но как только закончились деньги – ушел великий «Милан».

В мире футбола финансовое здоровье в основе успеха, а «Барселона» не первый год больна. Нужно пробовать вырваться из рук «Голдман и Сакс», но для этого надо продаться другим, шейхам или китайцам. В любом случае независимость футбольной Каталонии потеряна.

Отдавать долги нечем – годовой убыток 97 млн евро. Грядет большая распродажа, Месси уйдет бесплатно – на его новый многолетний контракт нет денег, а стройку вокруг «Камп Ноу» могут заморозить, что не лучшим образом скажется на доходах в будущем, когда вакцины сработают.

Придется потратить годы, чтобы вернуться на вершину

Бартомеу ушел, но оставил дурно пахнущие подарки. Нужен гений, чтобы клуб выжил и его активы не перешли под контроль кредиторов. Но учтите, что финансисты не разбираются в футболе, им важны только цифры, не люди и спорт.

Истории, когда большие клубы переходят инвестиционным банкам за долги, не вели к успехам. И дело не в пандемии, коронавирус срезал лишь 10-12 % от доходов «Барселоны», уже адаптируются, а на дно тащат ранние кредиты Бартомеу.

Экс-президент год назад заявлял о долге в размере 217 млн евро, забыв о кредитах в 800 млн. Получается, отказ от продажи Месси в 2019-м за 200-250 млн евро – колоссальная ошибка, Лионель мог спасти клуб уходом.

Скорее всего, «Барселону» удержат на плаву, чтобы вернули одолженные деньги. Но спортивная составляющая под вопросом. МЮ много зарабатывает, не претендуя на чемпионство и победу в ЛЧ , игровое величие потеряно, статус изменился.

Можем увидеть испанский аналог под внешним управлением (американцы заберут 30-40 % клуба). Разница лишь в том, что Вудворд не одолжил 800 млн евро на проект, который бросил со скандалом. Следующему президенту «Барселоны» не позавидуешь.

Каталонские экономисты допускают, что дела еще хуже, чем говорят, возможно, последний кредит Бартомеу потратил не на инфраструктуру, а на зарплаты. Тогда денег на стройку уже нет, а долги увеличились в 2.2 раза всего за год. Еще не крах, но его тень уже нависает.