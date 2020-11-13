Рами: «Месси невозможно остановить, а Роналду — это машина»

Защитник «Боавишты» рассказал о выступлениях против и . Рами играл в составе «Валенсии» (2011-2014) и «Севильи» (2015-2017), успев много раз встретиться на поле со звёздными форвардами.

На поле мы чувствовали, что ничего не можем сделать против Месси. Мы не могли защищаться против него, у него всегда были идеальные передачи.

Но что меня впечатляет в Роналду, так это объем работы, который он выполняет на поле. Впервые я встретился с ним, когда перешёл в «Лилль». В то время клуб играл в Лиге чемпионов. Я увидел его и подумал: «Он невероятный!»

Через некоторое время я встретился с ним уже в Ла Лиге... Он просто машина! Первые несколько игр против Роналду я был немного напряжен. Унаи Эмери говорил мне не оставлять ему свободного пространства, оставаться на ногах, потому что когда он нанесёт удар, для нас всё будет кончено.

Со всеми имеющимися у меня футболками Месси и Роналду я могу купить себе виллу в Лос-Анджелесе! Когда я впервые попросил футболку Роналду, он согласился. Мы встречаемся с ним в другом матче, я снова прошу его футболку, а он снова соглашается.

Позже мы играли с «Реалом», и победили их. Я попросил его футболку во время матча. Он засмеялся, а потом спросил, сколько у меня его футболок? Но согласился.

После игры я увидел, что он пошёл в раздевалку раздраженный. Я не стал подходить к нему, чтобы получить майку. Но потом он сам подошёл ко мне, отдал футболку и подождал, пока я дам ему свою. Потом он пожелал мне удачи и ушёл. Просто высший класс!