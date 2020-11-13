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Рами: «Месси невозможно остановить, а Роналду — это машина»

сегодня, 16:21

Защитник «Боавишты» Адиль Рами рассказал о выступлениях против Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Рами играл в составе «Валенсии» (2011-2014) и «Севильи» (2015-2017), успев много раз встретиться на поле со звёздными форвардами.

На поле мы чувствовали, что ничего не можем сделать против Месси. Мы не могли защищаться против него, у него всегда были идеальные передачи.

Но что меня впечатляет в Роналду, так это объем работы, который он выполняет на поле. Впервые я встретился с ним, когда перешёл в «Лилль». В то время клуб играл в Лиге чемпионов. Я увидел его и подумал: «Он невероятный!»

Через некоторое время я встретился с ним уже в Ла Лиге... Он просто машина! Первые несколько игр против Роналду я был немного напряжен. Унаи Эмери говорил мне не оставлять ему свободного пространства, оставаться на ногах, потому что когда он нанесёт удар, для нас всё будет кончено.

Со всеми имеющимися у меня футболками Месси и Роналду я могу купить себе виллу в Лос-Анджелесе! Когда я впервые попросил футболку Роналду, он согласился. Мы встречаемся с ним в другом матче, я снова прошу его футболку, а он снова соглашается.

Позже мы играли с «Реалом», и победили их. Я попросил его футболку во время матча. Он засмеялся, а потом спросил, сколько у меня его футболок? Но согласился.

После игры я увидел, что он пошёл в раздевалку раздраженный. Я не стал подходить к нему, чтобы получить майку. Но потом он сам подошёл ко мне, отдал футболку и подождал, пока я дам ему свою. Потом он пожелал мне удачи и ушёл. Просто высший класс!

Напомним, что Рами выступает за «Боавишту» с сентября этого года.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 17:48
а кто такой Рами?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:14
Прошлого не вернуть. Спад в игре виден у обоих, возраст делает свое черное дело. Оба парня конечно - это величайшие игроки в истории футбола и их противостояние делало этот вид спорта еще более притягательным, более интересным. Но время неумолимо, оно не щадит никого. Карьера обоих явно движется к финишу. Думаю , что в скором времени на олимп взойдут другие не менее амбициозные игроки. А вот смогут ли они затмить эту "сладкую" парочку " - это большой вопрос?!?
Удачи обоим на поле и вне футбола.
Всем здоровья.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 17:04
Ты просто не любишь Месси. Футболку бы, положим, он не отдал, конечно (но, вполне возможно, продал бы), но труселя или правый носок, положим, дал бы. Отдал же он бездомным объедки после своей свадьбы.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 17:03
Это еще везет, что Месси ленивый.

Кто знает, если бы он что-нибудь пытался сделать против "Ювентуса", "Ромы" или резерва "Ливерпуля", а не спал около углового флажка, что бы случилось.

Наверное, прилетели бы туземцы с Тау Кита и забрали галактического играть на Кубок Чемпионов Вселенной.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 16:49
Рон красавчик что не отказал даже когда проиграли ему хватило духа чтобы выйти и отдать футболку. Он сдержал свое обещанее. А гном бы уже плакал в раздевалке и не кому руки бы не подал седел бы с ложкой во рту и вытирал слезы в футболку. Ахаха)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:31
и снова воспоминания о прошлых годах выдают за сегодняшние реали))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:27
Опять Месси и Роналдо хвалят.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:26
Ну в принципе все по делу сказано...
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