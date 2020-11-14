Заседание по делу Анчелотти о неуплате налогов перенесли по просьбе тренера

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сегодня, 11:49

Главный тренер «Эвертона» продолжает судиться по делу об уклонении от уплаты налогов во время работы в «Реале».

Итальянского специалиста подозревают в совершении двух преступлений против Государственного казначейства Испании в 2014 и 2015 годах. Государственный обвинитель заявляет, что казна недополучила 1,06 млн евро.

14 ноября Анчелотти должен был дать показания в суде, однако тренеру была предоставлена отсрочка по его просьбе, сообщает As со ссылкой на EFE.

Анчелотти возглавлял «Реал» в 2013-2015 годах. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА , а также клубный чемпионат мира.

Недавно Анчелотти заявил, что хотел бы надолго остаться в «Эвертоне».