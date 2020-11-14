ГлавнаяНовости

Заседание по делу Анчелотти о неуплате налогов перенесли по просьбе тренера

сегодня, 11:49

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти продолжает судиться по делу об уклонении от уплаты налогов во время работы в «Реале».

Итальянского специалиста подозревают в совершении двух преступлений против Государственного казначейства Испании в 2014 и 2015 годах. Государственный обвинитель заявляет, что казна недополучила 1,06 млн евро.

14 ноября Анчелотти должен был дать показания в суде, однако тренеру была предоставлена отсрочка по его просьбе, сообщает As со ссылкой на EFE.

Анчелотти возглавлял «Реал» в 2013-2015 годах. Под его руководством команда выиграла Кубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.

Недавно Анчелотти заявил, что хотел бы надолго остаться в «Эвертоне».

Все новости
СлухиНеймар снова потребовал у «Барселоны» 43,6 млн евро
Вчера, 21:50 Комментарии39
Избитый Широковым судья направил жалобу генеральному прокурору РФ
12 ноября Комментарии25
Прокуратура Швейцарии вынесла приговор президенту ПСЖ и экс-генсеку ФИФА
30 октября Комментарии24
«Спартак» не будет обжаловать решение суда по штрафу
12 октября Комментарии13
Суд над «Спартаком» состоится 12 октября
08 октября Комментарии33
Это'О вызван в суд Испании по делу о невыполнении отцовских обязательств
16 сентября Комментарии8
Обсудить
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:50
Ищет деньги!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100