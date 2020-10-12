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«Спартак» не будет обжаловать решение суда по штрафу

12 октября 2020, 16:44
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на штраф за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче с петербургским «Зенитом».

Есть решение суда. Будем более внимательно работать. Обжаловать не будем. Запасного стадиона как такого нет. Чего ожидал? Мы ожидали справедливого решения суда.

Газизов говорил, что было 17 с чем-то тысяч на стадионе? Любой человек может ошибиться. Решение вполне себе справедливое.

Из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Москве разрешено заполнять трибуны не более чем на 50%, с учетом соблюдения социальной дистанции разрешенное число зрителей ограничено 25% от максимальной вместимости. 7 октября управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о том, что на мероприятии присутствовало более 20 700 болельщиков, тогда как четверть вместимости арены позволяет принять не более 11 250 зрителей.

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pomor45
pomor45
13 октября в 13:07
Оштрафовали на 300 тысяч, а примерная выручка от превышения лимита заполняемости стадиона составила 4.5 млн. Что же тут обжаловать? По сути надо изымать всю лишнюю выручку и отправлять в казну, где создать отдельный фонд борьбы с коронавирусом
cska1948
cska1948
12 октября в 20:38
Федун: "Вам хочется денег? Их есть у меня!"
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
12 октября в 20:02
Понимают что еще легко отделались!
spartak kursk
spartak kursk
12 октября в 18:17
Обжаловать штраф резона нет.Штрафы-дело привычное для Спартака.Хорошо,что не пострадали в этом деле болельщики,лишившись возможности посещения стадиона...
Faustello
Faustello
12 октября в 18:00
Газизов балабол!
VAN ARM
VAN ARM
12 октября в 17:31
было бы сверх глупо)))))
cska vperiod
cska vperiod
12 октября в 17:31
Крыть то нечем, нет но федун может привлечь к полиграффу.
Big krendel
Big krendel
12 октября в 17:28
Если бы обжаловали, то вообще стадион дней на 90 закрыли бы.
drug01
drug01
12 октября в 17:11
Значит будет так как считает нужным
d_fincher
d_fincher
12 октября в 17:04
Толку? Газпромский РФС принимает решения только в пользу одной команды. И это не Спартак.
shlomo
shlomo
12 октября в 16:56
Ну на нет и суда нет....
mihaluch
mihaluch
12 октября в 16:54
Да что там обжаловать почти полностью заполненный стадион был.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 октября в 16:46, ред.
Есть у него денег...
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