«Спартак» не будет обжаловать решение суда по штрафу

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12 октября 2020, 16:44

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на штраф за нарушение законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче с петербургским «Зенитом».

Есть решение суда. Будем более внимательно работать. Обжаловать не будем. Запасного стадиона как такого нет. Чего ожидал? Мы ожидали справедливого решения суда. Газизов говорил, что было 17 с чем-то тысяч на стадионе? Любой человек может ошибиться. Решение вполне себе справедливое.

Из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в Москве разрешено заполнять трибуны не более чем на 50%, с учетом соблюдения социальной дистанции разрешенное число зрителей ограничено 25% от максимальной вместимости. 7 октября управление Роспотребнадзора по Москве сообщило о том, что на мероприятии присутствовало более 20 700 болельщиков, тогда как четверть вместимости арены позволяет принять не более 11 250 зрителей.