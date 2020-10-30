Прокуратура Швейцарии вынесла приговор президенту ПСЖ и экс-генсеку ФИФА

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сегодня, 17:26

Завершилось судебное разбирательство в отношении президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелаифи и бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке.

По информации L’Equipe, главе ПСЖ вынесен оправдательный приговор. В свою очередь Вальке наказан 120 днями условного тюремного срока.

Напомним, что Аль-Хелаифи обвинялся в даче взятки Вальке по делу о продаже прав на трансляцию чемпионатов мира и Кубка конфедераций.

Швейцарская прокуратура требовала для Аль-Хелаифи 28 месяцев тюрьмы, а также три года тюремного заключения для Вальке.