Прокуратура Швейцарии вынесла приговор президенту ПСЖ и экс-генсеку ФИФА

Завершилось судебное разбирательство в отношении президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелаифи и бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке.
По информации L’Equipe, главе ПСЖ вынесен оправдательный приговор. В свою очередь Вальке наказан 120 днями условного тюремного срока.
Напомним, что Аль-Хелаифи обвинялся в даче взятки Вальке по делу о продаже прав на трансляцию чемпионатов мира и Кубка конфедераций.
Швейцарская прокуратура требовала для Аль-Хелаифи 28 месяцев тюрьмы, а также три года тюремного заключения для Вальке.