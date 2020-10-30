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Прокуратура Швейцарии вынесла приговор президенту ПСЖ и экс-генсеку ФИФА

сегодня, 17:26

Завершилось судебное разбирательство в отношении президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелаифи и бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке.

По информации L’Equipe, главе ПСЖ вынесен оправдательный приговор. В свою очередь Вальке наказан 120 днями условного тюремного срока.

Напомним, что Аль-Хелаифи обвинялся в даче взятки Вальке по делу о продаже прав на трансляцию чемпионатов мира и Кубка конфедераций.

Швейцарская прокуратура требовала для Аль-Хелаифи 28 месяцев тюрьмы, а также три года тюремного заключения для Вальке.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:29
не сказать, что строго )
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 18:28
Редакторы вы право знаете хотя бы чутка? Как прокуратура может выносить приговоры? Лол.
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 18:26
Не хватило смелости пойти против шейхов, кто бы сомневался
Насмешник
Насмешник
сегодня в 18:12
Может все-таки суд, а не прокуратура.
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 18:12
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 18:02
    Продажная прокуратура!!!
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 17:58
    Спустили всё на тормозах.
    escudete
    escudete ответ cska vperiod (раскрыть)
    сегодня в 17:57
    Там Гинер тоже рядом, особо не радуйся!
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 17:49, ред.
    Прокуратура приговоров не выносит,это сделал суд.А по сути почти по Шекспиру "Много шума и...ничего".
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 17:46
    Скоро очередь и до федуна с миллером дойдёт за подкуп безбородова, левникова, кукуяна и вилкова и разберутся с ОПГ федун-егоров-безбородов.
    Juve14
    Juve14
    сегодня в 17:45
    Кто бы сомневался что ничего с ними ничего не будет
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 17:43
    Построже надо с ними...
    Лёня_ Макинтош
    Лёня_ Макинтош
    сегодня в 17:43
    Катарские газовые деньжища сделали своё дело)))
    beefs
    beefs
    сегодня в 17:28
    прокуратура не дремлет...
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