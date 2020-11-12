Избитый Широковым судья направил жалобу генеральному прокурору РФ

Адвокат Александр Островский сообщил, что арбитр Никита Данченков подал жалобу на имя генерального прокурора России Игоря Краснова. Напомним, что Данченков подвергся нападению со стороны экс-футболиста в матче любительского турнира. Впоследствии на Широкова возбудили уголовное дело.

Мы подали жалобу на имя генерального прокурора. Ситуация развивается поступательно в том ключе, что по 115-й статье дело передано в суд и будет рассматриваться. Одновременно мы обжалуем это генеральному прокурору и требуем переквалифицировать. Сделают это или нет — будем смотреть. Также мы заявим в 105-м судебном участке ходатайство о переквалификации.

Мы только добавили как вариант: покушение на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. Затем, на всех этапах судебного обжалования будем требовать переквалификацию на более тяжкую статью. Будем задействовать весь арсенал средств, который нам даёт действующее законодательство.