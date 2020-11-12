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Избитый Широковым судья направил жалобу генеральному прокурору РФ

сегодня, 18:02

Адвокат Александр Островский сообщил, что арбитр Никита Данченков подал жалобу на имя генерального прокурора России Игоря Краснова. Напомним, что Данченков подвергся нападению со стороны экс-футболиста Романа Широкова в матче любительского турнира. Впоследствии на Широкова возбудили уголовное дело.

Мы подали жалобу на имя генерального прокурора. Ситуация развивается поступательно в том ключе, что по 115-й статье дело передано в суд и будет рассматриваться. Одновременно мы обжалуем это генеральному прокурору и требуем переквалифицировать. Сделают это или нет — будем смотреть. Также мы заявим в 105-м судебном участке ходатайство о переквалификации.

Мы только добавили как вариант: покушение на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. Затем, на всех этапах судебного обжалования будем требовать переквалификацию на более тяжкую статью. Будем задействовать весь арсенал средств, который нам даёт действующее законодательство.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:37
Он всё еще на что-то надеется.
nubom
nubom
сегодня в 18:34
Нужно бабло: пора снова начинать играть в Зените...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Насмешник (раскрыть)
сегодня в 18:34
Цирк будет в колонии для Широкова. Смотря сколько дадут. Могут и пятерочку кинуть при определенном раскладе. А там денюжкой не отделаешься. И пойдет Рома под фанфары. Вот кого совершенно не жаль. Сам к этому пришел.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:33
На этот раз точно Роме капец.
ДСА
ДСА
сегодня в 18:20
Рома должен подготовить несколько миллионов.
Насмешник
Насмешник
сегодня в 18:19
Становится похоже на цирк.
волгодон 2
волгодон 2 ответ Killofwrath (раскрыть)
сегодня в 18:15
.. арбитр Данченков,обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 18:10
По началу поддерживал судью этого, теперь все это пахнет полной неадекватностью, будто до этого по лицу не получал
drug01
drug01
сегодня в 18:08
Значит будет идти до конца
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