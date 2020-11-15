ГлавнаяНовости

Аршавин: «Турция опасна тем, что сама не знает, чего от себя ожидать»

сегодня, 20:15
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция3 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о матче национальной команды в Лиге Наций против сборной Турции.

Что нужно изменить сборной России? Состав? Нет, не думаю, были собраны те, кто мог играть, и лучшие в этот момент. Нужно просто быть поинтереснее впереди. Еще нужна другая скорость, тогда противники будут не успевать перестраиваться. А когда играешь так медленно, то даже Молдавия справилась.

Турция опасна тем, что сама не знает, чего от себя ожидать. У них собрано талантливое поколение, но оно не реализовывает свой потенциал.

У сборной России спад? Просто до этого сборная эффективно играла, все моменты, которые были, реализовывала, а в другие игры не получилось.

Дивеев, на мой взгляд, в сборной заслуженно. Он и раньше мог оказаться здесь, но надо было выйти и доиграть в молодежке. Думаю, он займет основное место в составе и на Евро. Мне кажется, Дивеев лучше Семенова, но Семенов дольше в команде, он проверенный. Черчесов медленно вводит игроков в состав, но потом их не бросает. Подождем, может быть, в следующей игре увидим Дивеева.

К Черчесову никаких вопросов, идут рабочие моменты. Главное — подготовить команду к Евро. Мы только можем смотреть со стороны, а он знает, чего хочет в конкретной игре и тренировке. Может, людей посмотреть, может, дать возможность сыграться. Лакмусовой бумажкой будет ЧЕ.

Сафонов? Для меня он номер один, он лучше Гильерме. Думаю, Сафонова мы точно не увидим на Евро. Мне кажется, чем больше мы о нем говорим, тем меньше у него шансов попасть в состав. Так что надо тишину создать.

Все новости
Хацкевич — о техпоражении против «Краснодара»: «Нас просто поимели»
Сегодня, 21:22 Комментарии6
Максименко: «Я рад быть капитаном молодёжной сборной, очень дорожу этим»
Сегодня, 20:36 Комментарии11
Новиков: «У Гильерме нет стабильности, не знаешь, когда он допустит ошибку»
Сегодня, 20:23 Комментарии10
Семшов: «Позитивно отношусь к тому, что Джикия стал капитаном сборной»
Сегодня, 19:54 Комментарии4
Кечинов: «Для сборной России хорошо, что Турция играет первым номером»
Сегодня, 18:36 Комментарии9
Ловчев: «Шанс сборной России – поймать Турцию на контратаке»
Сегодня, 17:49 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:00
Аршавин,иди за лошадь заплати!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:56
А с Семеновым Андрей оказался прав.
drug01
drug01
сегодня в 20:30
Сегодня посмотрю это в деле
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:27
а мы в ручную меняем ландшавт и ставим соперника в тупик))) это общая тактика))
beefs
beefs
сегодня в 20:17
это мнение эксперта...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:17
Тоже самое можно сказать и про нашу команду
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100