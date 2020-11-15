Аршавин: «Турция опасна тем, что сама не знает, чего от себя ожидать»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о матче национальной команды в Лиге Наций против сборной Турции.

Что нужно изменить сборной России? Состав? Нет, не думаю, были собраны те, кто мог играть, и лучшие в этот момент. Нужно просто быть поинтереснее впереди. Еще нужна другая скорость, тогда противники будут не успевать перестраиваться. А когда играешь так медленно, то даже Молдавия справилась.

Турция опасна тем, что сама не знает, чего от себя ожидать. У них собрано талантливое поколение, но оно не реализовывает свой потенциал.

У сборной России спад? Просто до этого сборная эффективно играла, все моменты, которые были, реализовывала, а в другие игры не получилось.

Дивеев, на мой взгляд, в сборной заслуженно. Он и раньше мог оказаться здесь, но надо было выйти и доиграть в молодежке. Думаю, он займет основное место в составе и на Евро. Мне кажется, Дивеев лучше Семенова, но Семенов дольше в команде, он проверенный. Черчесов медленно вводит игроков в состав, но потом их не бросает. Подождем, может быть, в следующей игре увидим Дивеева.

К Черчесову никаких вопросов, идут рабочие моменты. Главное — подготовить команду к Евро. Мы только можем смотреть со стороны, а он знает, чего хочет в конкретной игре и тренировке. Может, людей посмотреть, может, дать возможность сыграться. Лакмусовой бумажкой будет ЧЕ .

Сафонов? Для меня он номер один, он лучше Гильерме. Думаю, Сафонова мы точно не увидим на Евро. Мне кажется, чем больше мы о нем говорим, тем меньше у него шансов попасть в состав. Так что надо тишину создать.