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Семшов: «Позитивно отношусь к тому, что Джикия стал капитаном сборной»

сегодня, 19:54
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция3 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Российский тренер Игорь Семшов поделился мнением о предстоящем матче Лиги Наций между сборными России и Турции.

Заболотный по известным причинам не полетел на матч с Молдавией, потом долетел до Турции. Удивление было, так как он отсутствовал в расположении команды ранее. Наверняка будут подачи в штрафную, чтобы от него следовали скидки партнерам.

Почему в старте вышел Гильерме? У нас все голкиперы сильные и достойные. Все зависит от фактора, кому доверяет главный тренер. Джикия стал капитаном? Я отношусь к этому позитивно. Черчесов, отдавая повязку, понимает, что это должен быть игрок с лидерскими качествами.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:08
Кто-то должен быть капитаном.
beefs
beefs
сегодня в 20:00
капитан, веди свою команду к победе...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:59
ну так взбодри его)))) сделайте из него онопко и всем будет счастье))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:55
Все за Джикию
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