Семшов: «Позитивно отношусь к тому, что Джикия стал капитаном сборной»

Российский тренер поделился мнением о предстоящем матче Лиги Наций между сборными России и Турции.

Заболотный по известным причинам не полетел на матч с Молдавией, потом долетел до Турции. Удивление было, так как он отсутствовал в расположении команды ранее. Наверняка будут подачи в штрафную, чтобы от него следовали скидки партнерам.

Почему в старте вышел Гильерме? У нас все голкиперы сильные и достойные. Все зависит от фактора, кому доверяет главный тренер. Джикия стал капитаном? Я отношусь к этому позитивно. Черчесов, отдавая повязку, понимает, что это должен быть игрок с лидерскими качествами.