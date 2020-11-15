Ловчев: «Шанс сборной России – поймать Турцию на контратаке»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о предстоящем матче Лиги Наций между сборными Турции и России.

Сейчас у нашей сборной фактически потеряна атака, мы лишились трёх игроков, которые эту атаку строили – Александра Головина, Марио Фернандеса и Артёма Дзюбы. Что касается Турции, мне очень понравился их последний товарищеский матч с хорватами. У турок приличное нападение и хорошая атакующая группа.

Турция уже не борется за первое место в группе, поэтому будет играть раскрепощенно, смело идти вперед. Отсутствие болельщиков на это никак не повлияет. И в этом наш шанс – поймать соперника на контратаке.

Учитывая, что Дзюбы нет, вряд ли будем играть через центр. Скорее по максимуму задействуем фланги.