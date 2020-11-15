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Ловчев: «Шанс сборной России – поймать Турцию на контратаке»

сегодня, 17:49
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия20:00 Не начался

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о предстоящем матче Лиги Наций между сборными Турции и России.

Сейчас у нашей сборной фактически потеряна атака, мы лишились трёх игроков, которые эту атаку строили – Александра Головина, Марио Фернандеса и Артёма Дзюбы. Что касается Турции, мне очень понравился их последний товарищеский матч с хорватами. У турок приличное нападение и хорошая атакующая группа.

Турция уже не борется за первое место в группе, поэтому будет играть раскрепощенно, смело идти вперед. Отсутствие болельщиков на это никак не повлияет. И в этом наш шанс – поймать соперника на контратаке.

Учитывая, что Дзюбы нет, вряд ли будем играть через центр. Скорее по максимуму задействуем фланги.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 18:22
Для этого есть тренер ему решать
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 18:18
Говорить можно всё что угодно перед игрой. После поговорим)
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 18:16
На контратаках их только Суворов искусно ловил
shlomo
shlomo
сегодня в 18:10
Ну а других шансов и я тоже не вижу.....можно попробовать надавить, турки это не германская машина, могут и просесть...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 18:00
Давайте подождём окончания матча и тогда поговорим. Что - либо прогнозировать до игры - дело неблагодарное. Особенно когда имеешь дело с нашей сборной.
beefs
beefs
сегодня в 17:59
союза нет, а советчики остались...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 17:58
Все в корне поменять
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:55
Шансов нет - трусливое поражение.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:51
главное не быть пойманными ))))))) спросите у знатоков))))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:50
С этим соглашусь...
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