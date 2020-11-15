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Кечинов: «Для сборной России хорошо, что Турция играет первым номером»

сегодня, 18:36
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция3 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Валерий Кечинов поделился мнением о предстоящем матче национальной команды в Лиги Наций против сборной Турции.

В последнем матче все понятно: не играл Дзюба, наш основной нападающий, лидер в атаке. Проблемы были. Хотя моменты, конечно, все равно были. Например, у Алексея Миранчука: он мог забить, но не повезло. Я никак не могу сказать, что моментов у нас нет. Команда создает их. Просто в этом отношении сейчас какая-то не очень хорошая полоса. Надо ее преодолеть, и всё наладится. Но, опять же, в игре со сборной Молдавии Дзюбы не хватало.

Ерохин в последних матчах за «Зенит» проявил себя довольно хорошо: он и забивает, и стал одним из лидеров. Он набрал очень приличную форму. Правда, не знаю, как на нем отразится вся эта ситуация, когда были подозрения на коронавирус: возможно, она немножко выбьет из колеи. А что касается Заболотного и Лесового, то не думаю, что в предстоящем матче на них будут рассчитывать как на игроков стартового состава. Но, безусловно, у нашего тренерского штаба есть выбор. В атаке есть Чалов, Соболев, Заболотный, в полузащите — братья Миранчуки, Зобнин. Но придется нашим ребятам в предстоящем матче очень тяжело. Турки играют на своем поле, у них собралась неплохая, очень крепкая команда. Это будет во многом решающий матч: если сейчас проиграем, потом все будет очень напряженно. Если возьмем очки, то у нас хорошие шансы занять первое место. Даже ничья нас к нему приблизит.

Турки, как я заметил, стараются играть первым номером. Для нашей команды это в принципе даже хорошо: в обороне у соперника есть проблемы, и если он будет атаковать большой группой игроков, то появятся свободные зоны для наших контратак.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:56
Будем ставить автобус.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:27
Нужно просто проиграть достойно и не крупно!
Cat01
Cat01
сегодня в 19:25
Иша покажет кто лучше
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:10
Всё это только теоретически
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:02
Трусливо поставить автобус и ждать удобного момента.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:46
Насчет тактики все эксперты сошлись в едином мнении. Черчесову осталось взять только это на вооружение.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 18:44, ред.
Дожили до ручки... Смею напомнить об игре сб. СССР на ЧМ - 86 и ЧЕ - 88, когда она во всех матчах, даже проигранных бельгийцам и голландцам в финале, играла первым номером. И не просто играла, а выигрывала у сильнейших европейских команд. Да, было время.
Николай 86
Николай 86
сегодня в 18:43
А для сборной Турции хорошо, что они играют со сборной России)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:37
если играют то это уже плохо)))))))))))
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