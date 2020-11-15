Кечинов: «Для сборной России хорошо, что Турция играет первым номером»

Бывший футболист сборной России Валерий Кечинов поделился мнением о предстоящем матче национальной команды в Лиги Наций против сборной Турции.

В последнем матче все понятно: не играл Дзюба, наш основной нападающий, лидер в атаке. Проблемы были. Хотя моменты, конечно, все равно были. Например, у Алексея Миранчука: он мог забить, но не повезло. Я никак не могу сказать, что моментов у нас нет. Команда создает их. Просто в этом отношении сейчас какая-то не очень хорошая полоса. Надо ее преодолеть, и всё наладится. Но, опять же, в игре со сборной Молдавии Дзюбы не хватало.

Ерохин в последних матчах за «Зенит» проявил себя довольно хорошо: он и забивает, и стал одним из лидеров. Он набрал очень приличную форму. Правда, не знаю, как на нем отразится вся эта ситуация, когда были подозрения на коронавирус: возможно, она немножко выбьет из колеи. А что касается Заболотного и Лесового, то не думаю, что в предстоящем матче на них будут рассчитывать как на игроков стартового состава. Но, безусловно, у нашего тренерского штаба есть выбор. В атаке есть Чалов, Соболев, Заболотный, в полузащите — братья Миранчуки, Зобнин. Но придется нашим ребятам в предстоящем матче очень тяжело. Турки играют на своем поле, у них собралась неплохая, очень крепкая команда. Это будет во многом решающий матч: если сейчас проиграем, потом все будет очень напряженно. Если возьмем очки, то у нас хорошие шансы занять первое место. Даже ничья нас к нему приблизит.

Турки, как я заметил, стараются играть первым номером. Для нашей команды это в принципе даже хорошо: в обороне у соперника есть проблемы, и если он будет атаковать большой группой игроков, то появятся свободные зоны для наших контратак.