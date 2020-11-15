Мостовой: «Даже в меньшинстве сборная России могла забить, сыграть вничью»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение сборной России в матче Лиги Наций против сборной Турции (2:3).
Смотрелись неплохо и достойно. Судья, конечно, нас сегодня подвёл. Даже в меньшинстве могли забить, сыграть вничью. Но, конечно, усложнили себе борьбу за первое место в группе. Посыпать голову пеплом не стоит, есть время провести работу над ошибками. Все шансы на первое место у нас остаются.
Бывает и шесть, и семь игр без побед. Все серии когда-то заканчиваются, не стоит этому уделять внимания. Тем более с таким количеством игр и графиком — половина вообще забывают, во что и где играют.
Этого делать как раз очень даже не нужно. Ведь если не учиться на ошибках, то они снова будут иметь место, и твоя жизнь будет всё ухудшаться.
В футболе так же. Необходимо понимать, почему в матче был тот или иной исход, будь то победа, ничья, или поражение, и детально разбирать игру, а также не забывать прошлые матчи, но и не зацикливаться на них, не позволять прошлым неудачам сделать себя пессимистичным, а прошлым триумфам - самоуверенным.
Поражение не позорное, но и ничего хорошего в нём нет. Шансы на первое место в группе всё ещё достаточно хорошие, но теперь придётся сложнее на этом пути, нужно как улучшать игру, так и выходить с более боевым настроем на игру. Тренерскому штабу и футболистам сборной требуется проделать немалую работу, чтобы сборная России вышла из этого, хоть и пока что не грандиозного, но кризиса. Иначе будет провал выступления в Лиге Наций и прошлые успехи в ней по сути хоть и не пойдут полностью насмарку, но и не принесут сильно хороших результатов или продвижения в рейтинге ФИФА.
Сборной России необходимо побеждать в следующем матче Лиги Наций, даже ничья будет провалом, ведь здесь надо делать всё возможное, чтобы хотя бы попытаться оказаться в итоге на первом месте. В случае победы Венгрии в обоих матчах, даже победа России над Сербией России не поможет попасть на первое место, так что очень многое будет зависеть от оставшихся двух матчей сборной Венгрии. Посмотрим, насколько хорошо сможет Россия сыграть в матче с Сербией, и сможет ли Венгрия триумфально выйти в плей-офф Лиги Наций, заняв первое место в весьма сильной группе.
Этого делать как раз очень даже не нужно. Ведь если не учиться на ошибках, то они снова будут иметь место, и твоя жизнь будет всё ухудшаться.
В футболе так же. Необходимо понимать, почему в матче был тот или иной исход, будь то победа, ничья, или поражение, и детально разбирать игру, а также не забывать прошлые матчи, но и не зацикливаться на них, не позволять прошлым неудачам сделать себя пессимистичным, а прошлым триумфам - самоуверенным.
Поражение не позорное, но и ничего хорошего в нём нет. Шансы на первое место в группе всё ещё достаточно хорошие, но теперь придётся сложнее на этом пути, нужно как улучшать игру, так и выходить с более боевым настроем на игру. Тренерскому штабу и футболистам сборной требуется проделать немалую работу, чтобы сборная России вышла из этого, хоть и пока что не грандиозного, но кризиса. Иначе будет провал выступления в Лиге Наций и прошлые успехи в ней по сути хоть и не пойдут полностью насмарку, но и не принесут сильно хороших результатов или продвижения в рейтинге ФИФА.
Сборной России необходимо побеждать в следующем матче Лиги Наций, даже ничья будет провалом, ведь здесь надо делать всё возможное, чтобы хотя бы попытаться оказаться в итоге на первом месте. В случае победы Венгрии в обоих матчах, даже победа России над Сербией России не поможет попасть на первое место, так что очень многое будет зависеть от оставшихся двух матчей сборной Венгрии. Посмотрим, насколько хорошо сможет Россия сыграть в матче с Сербией, и сможет ли Венгрия триумфально выйти в плей-офф Лиги Наций, заняв первое место в весьма сильной группе.