Мостовой: «Даже в меньшинстве сборная России могла забить, сыграть вничью»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение сборной России в матче Лиги Наций против сборной Турции (2:3).

Смотрелись неплохо и достойно. Судья, конечно, нас сегодня подвёл. Даже в меньшинстве могли забить, сыграть вничью. Но, конечно, усложнили себе борьбу за первое место в группе. Посыпать голову пеплом не стоит, есть время провести работу над ошибками. Все шансы на первое место у нас остаются.

Бывает и шесть, и семь игр без побед. Все серии когда-то заканчиваются, не стоит этому уделять внимания. Тем более с таким количеством игр и графиком — половина вообще забывают, во что и где играют.