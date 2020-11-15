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Хацкевич — о техпоражении против «Краснодара»: «Нас просто поимели»

сегодня, 21:22
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)0 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарТех. поражение

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал о техническом поражении команды в матче 7-го тура РПЛ против «Краснодара».

Относительно первой игры с «Краснодаром» могу повторить то же самое, что и раньше говорил: все нормы регламента были соблюдены. В день игры у нас было 14 полевых футболистов и два вратаря. Все 14 – из заявки «А», ни одного – из «Ротора-2». Обычно QR-коды оперативно приходят, а тут уже утром в день матча было известно, что матч не состоится. Хотя мы со своей стороны были готовы играть. Эта несправедливость больше всего убила. РФС или РПЛ прислали письмо: волгоградский Роспотребнадзор запретил проводить игру. Звоним в Роспотребнадзор, а там вообще никто не в курсе нашей ситуации! Воскресенье, все отдыхают. Почему тогда продавались билеты? Почему ещё за час до игры людей пускали на стадион? Вины «Ротора» тут нет – пусть это останется на совести людей, принимавших решение.

Все заболевшие к тому времени были полностью изолированы от коллектива. То, что, может, «Краснодар» не готов играть, я, понятно, на эмоциях сказал. К «Краснодару» у нас никаких претензий нет. Уверен, что они готовы были играть. Но вся эта ситуация мне до сих пор непонятна. Нас по идее вообще не должны были пускать на стадион без этих бумажек. А нас запустили, но делегат матча уже с утра знал, что игра не состоится. Нас просто поимели.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 22:23
Почему, после 14 туров, команда под вашим руководством одержала только 1 победу и делит последнее место с другой командой?
Хацкевич:
- Нас подло поимели!
Занавес)))
Бамбихрюк
Бамбихрюк
сегодня в 22:19
Бро, это Россия, ты ж в ней живешь и еще удивляешься. Через пару лет думаю в начале чемпионата Зениту сразу медали раздадут и слот в ЛЧ.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 22:11
чего вам удивляться
Вы ещё молодцы, что держитесь
Александр Нeвский
Александр Нeвский
сегодня в 21:45
9 поражений за 14 игр, но поимели именно за техническое поражение)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:25
привыкай))это жизнь)))))))))))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:23
Наверное так и есть
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