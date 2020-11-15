Новиков: «У Гильерме нет стабильности, не знаешь, когда он допустит ошибку»

Бывший главный тренер «Динамо» поделился мнением о матче сборной России в Лиге Наций против сборной Турции.

Много левоногих игроков в составе? Такое редкость, но никто такие вопросы не поднимает, когда играет большинство правоногих. Просто будут приниматься на поле определенные решения, игра покажет. Заболотный вышел в старте? Мы не знаем, какие задания Черчесов дает футболистам, мне вот с Молдавией Соболев понравился.

У Гильерме сейчас нет стабильности, не знаешь, когда он допустит ошибку. Сафонов выдает классные матчи за «Краснодар», но в этом случае, видимо, сделан выбор в пользу опыта.

Думаю, будет аккуратная игра с минимумом голевых моментов, поставлю, что Россия выиграет со счетом 2:1.