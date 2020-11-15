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Новиков: «У Гильерме нет стабильности, не знаешь, когда он допустит ошибку»

сегодня, 20:23
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция3 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился мнением о матче сборной России в Лиге Наций против сборной Турции.

Много левоногих игроков в составе? Такое редкость, но никто такие вопросы не поднимает, когда играет большинство правоногих. Просто будут приниматься на поле определенные решения, игра покажет. Заболотный вышел в старте? Мы не знаем, какие задания Черчесов дает футболистам, мне вот с Молдавией Соболев понравился.

У Гильерме сейчас нет стабильности, не знаешь, когда он допустит ошибку. Сафонов выдает классные матчи за «Краснодар», но в этом случае, видимо, сделан выбор в пользу опыта.

Думаю, будет аккуратная игра с минимумом голевых моментов, поставлю, что Россия выиграет со счетом 2:1.

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Все комментарии
viv
viv
сегодня в 22:19
Как ушел Акинфеев из сборной нет у нас хорошего вратаря.
Дддддддд Дддддддд
Дддддддд Дддддддд
сегодня в 21:40
Даже абсолютно пофиг.Это руководство сборной себя изжило.Нужны новые идеи.А их у Черчесова и так было мало.Сколько ещё лет ему будут дифирамбы петь за 8 место на ЧМ2018?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 21:31, ред.
Я не поклонник Зенита, но лучшими на поле были кузяев и Караваев, а худшим Семёнов, Джикия, Зобнин и кудряшов, Миранчук Лёша ничего терпимо
Хуторянин 84
Хуторянин 84
сегодня в 21:11
Лучше бы Сафонова поставили...Оздоев вообще не футболист
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 21:05
Это со в торым голом, а с первым вина Джикии а в обоих случаях - Семёнов. Это очевидно
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:04
Уж лучше родных вратарей ставить.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:48
Гиля никогда не был стабильным.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:38
Гилерме он человек настроя!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:35
просто они с усатым очень схожи))) У НИХ НЕТ БУБЕНЦОВ!!!)))))))))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 20:31
А где Сафонову наигрывать опыт в сборной, как не на товарняках и не в Лиге Наций? А Черчесов даже с Молдавией Гильерме поставил, основываясь на какой-то своей индивидуальной логике.
shlomo
shlomo
сегодня в 20:30
Тут не знаешь, кто может накосячить...пока это сделал Оздоев....
Cat01
Cat01
сегодня в 20:28
Это сказано в точку
beefs
beefs
сегодня в 20:28
мечты, мечты где ваша сладость...
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