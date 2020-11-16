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Билялетдинов: «Мне не кажется, что сборная испытывает нехватку Дзюбы»

сегодня, 00:49
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция3 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о матче Лиги Наций, в котором национальная команда уступила сборной Турции (2:3).

Наши ребята хорошо играли, это надо признать. Понятно, что 10 минут после удаления были неудачными, поэтому турки забили эти два гола. Здесь можно было побеждать, но для нашей сборной всё сложилось не очень удачно. Думаю, что серия из пяти игр без побед — это не системная история, а дело случая. Если бы сегодня играли всю игру в равных составах, мы бы выиграли.

Мне не кажется, что сборная испытывает нехватку Дзюбы. Национальная команда не должна зависеть от одного игрока. У нас есть футболисты, которые замещают его в этой схеме уже давно. Нельзя сказать, что все сложилось бы по-другому при его присутствии на поле.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 01:37
Ну прям роль Дзюбы в сборной, как роль Месси в Барсе оценивают...эпично!.. и грустно, что так думают...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:23
Дзюба как оказалось стержень сборной.
dalex83
dalex83 ответ alex074 (раскрыть)
сегодня в 01:23
Ждём видоса...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:20
Достали с этим Дзюбой уже! Пиарят как только могут
Александр Рябов
Александр Рябов
сегодня в 01:12
Давайте про Артёмку, уже хватит передёргивать!
alex074
alex074
сегодня в 00:55
Артёмка сегодня был со сборной, только по другую сторону экрана и заряжал их своей энергией...
drug01
drug01
сегодня в 00:54
Почему встреча Чехия Израиль счёт 1-0 тотал меньше стоит проигрыш!!!!!
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