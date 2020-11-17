Родри об игре с Германией: «Матч не на жизнь, а на смерть»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри поделился ожиданиями от матча с Германией в рамках Лиги Наций.

Ожидаем увидеть сильную команду Германии, как и всегда, что может стать для нас хорошей проверкой в матче не на жизнь, а на смерть.

Они будут заставлять нас выкладываться на все сто, как было в Штутгарте, но наш менталитет всё тот же, мы хотим победить.

Тренер просит нас подойти к этому матчу так, словно это чемпионат Европы. А лучший способ подготовиться к этому турниру — бороться в каждом матче.