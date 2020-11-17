ГлавнаяНовости

Родри об игре с Германией: «Матч не на жизнь, а на смерть»

сегодня, 03:56
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания-:-Логотип футбольный клуб ГерманияГермания22:45 Не начался

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри поделился ожиданиями от матча с Германией в рамках Лиги Наций.

Ожидаем увидеть сильную команду Германии, как и всегда, что может стать для нас хорошей проверкой в матче не на жизнь, а на смерть.

Они будут заставлять нас выкладываться на все сто, как было в Штутгарте, но наш менталитет всё тот же, мы хотим победить.

Тренер просит нас подойти к этому матчу так, словно это чемпионат Европы. А лучший способ подготовиться к этому турниру — бороться в каждом матче.

В предыдущем туре Испания сыграла вничью со Швейцарией (1:1), а Германия обыграла Украину (3:1).

Все новости
Рамос: «Буду играть за Испанию, пока позволяют тело и дух»
Сегодня, 06:35 Комментарии2
Уинкс: «Хочу сыграть на Евро, но у меня непростая ситуация в „Тоттенхэме“»
Сегодня, 05:53 Комментарии2
Петкович: «Швейцария хочет продолжать играть против лучших»
Сегодня, 03:11 Комментарии3
Игуаин не включил Месси и Роналду в топ-3 нападающих на данный момент
Сегодня, 02:43 Комментарии3
Шевченко: «В сборной Украины новые заражённые, но мы уже привыкли»
Сегодня, 02:08 Комментарии3
Дешам: «Надеюсь, что к январю Жиру будет чаще выходить на поле»
Сегодня, 00:13 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 05:20
Победа будет за вами
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 05:14
Да.Тут будет бойня.Но ставлю на немцев.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:06
Интересный будет матч
ДСА
ДСА
сегодня в 04:32
Незачем было Украине проигрывать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100