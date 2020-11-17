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Петкович: «Швейцария хочет продолжать играть против лучших»

сегодня, 03:11
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария-:-Логотип футбольный клуб УкраинаУкраина22:45 Не начался

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович дал комментарий в преддверии матча с Украиной в рамках Лиги Наций.

Мы хотим продолжать играть против лучших команд. Поэтому мы должны остаться в первом дивизионе и продолжать показывать амбициозный и красивый футбол, даже если иногда придётся подстраиваться и играть более оборонительно, как это было в субботу против Испании.

Сборная Украины действует очень компактно и очень эффективно использует свои моменты. Мы ешё не выиграли ни одного матча в этом году и хотим сделать это во вторник. Швейцария заслужила этот решающий поединок своей игрой против Испании и Германии. Да и в первом матче против Украины мы могли рассчитывать на большее.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 03:28
это достойно уважения)))
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