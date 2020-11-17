Уинкс: «Хочу сыграть на Евро, но у меня непростая ситуация в „Тоттенхэме“»

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии в преддверии матча с Исландией в рамках Лиги Наций признался, что испытывает проблемы с игровым временем в лондонском клубе.

У меня сейчас непростая ситуация в «Тоттенхэме». Важно продолжать бороться и работать изо всех сил, чтобы оставаться в составе и в команде.

Я наслаждаюсь каждой возможностью сыграть за сборную Англии. Просто замечательно играть в футбол в этой команде, чувствуешь свободу, и парни отлично ладят между собой. Очень нравится сюда приезжать.

Хочу быть частью сборной и на Евро и при этом выходить в стартовом составе. Но, да, важно, чтобы я получал возможности в «Тоттенхэме» и продолжал оставаться игроком сборной.