Рамос: «Буду играть за Испанию, пока позволяют тело и дух»

Защитник «Реала» и сборной Испании подчеркнул, что пока не задумывается о завершении карьеры в национальной команде и поделился ожиданиями от предстоящей игры с Германией в рамках Лиги Наций.

[Буду играть за сборную] до тех пор, пока позволяют тело и дух. Пока у меня есть желание продолжать, я буду это делать.

Что касается ситуации в группе Лиги Наций, мы полагаемся на самих себя. Мы должны победить одного из фаворитов. Это уникальная возможность показать, на что мы способны и куда хотим двигаться дальше.