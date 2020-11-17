Рамос: «Буду играть за Испанию, пока позволяют тело и дух»

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос подчеркнул, что пока не задумывается о завершении карьеры в национальной команде и поделился ожиданиями от предстоящей игры с Германией в рамках Лиги Наций.
[Буду играть за сборную] до тех пор, пока позволяют тело и дух. Пока у меня есть желание продолжать, я буду это делать.
Что касается ситуации в группе Лиги Наций, мы полагаемся на самих себя. Мы должны победить одного из фаворитов. Это уникальная возможность показать, на что мы способны и куда хотим двигаться дальше.
Ранее 34-летний защитник прокомментировал результат предыдущего матча со Швейцарией (1:1), в котором Рамос не смог реализовать два пенальти.