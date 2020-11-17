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Рамос: «Буду играть за Испанию, пока позволяют тело и дух»

17 ноября 2020, 06:35
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания6 : 0Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос подчеркнул, что пока не задумывается о завершении карьеры в национальной команде и поделился ожиданиями от предстоящей игры с Германией в рамках Лиги Наций.

[Буду играть за сборную] до тех пор, пока позволяют тело и дух. Пока у меня есть желание продолжать, я буду это делать.

Что касается ситуации в группе Лиги Наций, мы полагаемся на самих себя. Мы должны победить одного из фаворитов. Это уникальная возможность показать, на что мы способны и куда хотим двигаться дальше.

Ранее 34-летний защитник прокомментировал результат предыдущего матча со Швейцарией (1:1), в котором Рамос не смог реализовать два пенальти.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
17 ноября в 15:35
то есть покинет клуб только ногами вперёд))))
ДАША Д
ДАША Д
17 ноября в 09:10
Бить пенальти все же надо потренировать.
95-shishani-95
95-shishani-95
17 ноября в 07:42
Правильное решение. Рамос даже в таком возрасте играет лучше, многие топ-защитники. Это не просто слова, это факт. А что касается матча с Германией, то этот матч можно назвать- несвоевременноым финалом. Ожидаю от этих команд очень напористую игру. И Рамос тоже любит забивать в самых важнейших матчах, что он доказывал в полуфиналах и финалах Лиги Чемпионов УЕФА, Клубного чемпионата мира, суперкубках и т.д. Это мое личное мнение.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 ноября в 06:54
Лучше бы пенальти тренировал...
ЮЗИК
ЮЗИК
17 ноября в 06:36
Рамос может, боец!
Mangur
Mangur
17 ноября в 06:36
Похвпльное стремление к игре
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