ЦСКА грозит штраф до 500 тысяч рублей за нарушение санитарных норм

Савеловский суд города Москвы рассмотрит дело в отношении футбольного клуба ЦСКА о несоблюдении на домашнем стадионе команды санитарных норм.
Наказание может последовать в соответствии с частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Согласно статье, действия или бездействие, совершенные при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также в период осуществления на территории ограничительных мероприятий (карантина) влекут наложение административного штрафа на юридических лиц от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
В прошлом месяце с похожей ситуацией столкнулся «Спартак».
И регламент по посещению в Москве на тот момент никак не нарушили.
И регламент по посещению в Москве на тот момент никак не нарушили.
Последний домашний матч зенита посмотреть, так там плечом к плечу полная трибуна стояла и ничего...
Последний домашний матч зенита посмотреть, так там плечом к плечу полная трибуна стояла и ничего...
Если говорить о матче с «Динамо», то, я так понимаю, дистанция была нарушена в тот момент, когда было празднование гола. Многие были без масок. Понятно, что следующие шаги уже вне нашей компетенции, мы сделали максимум, исходя из наших возможностей. Ситуация сложная, в приоритете здоровье. Выполним все предписания Роспотребнадзора. Надеемся, что удастся отстоять нашу позицию. Не то время, чтобы доказывать на словах. По действиям мы считаем, что сделали всё, что могли. Ещё раз отмечу наше добровольное сокращение квоты. Одно дело — нарушение квоты. Другое — когда кто-то снимает маску при разговоре по телефону или обнимается при праздновании. Здесь клуб не в силах полностью это исключить. Хотя мы продолжаем просить фанатов всё соблюдать. Надеюсь, возобладает здравый смысл и нас не будут показательно наказывать. К тому же скоро Лига Европы, где мы представляем Россию. Матч со зрителями и без — разные ситуации», — сказал Бабаев.
Если говорить о матче с «Динамо», то, я так понимаю, дистанция была нарушена в тот момент, когда было празднование гола. Многие были без масок. Понятно, что следующие шаги уже вне нашей компетенции, мы сделали максимум, исходя из наших возможностей. Ситуация сложная, в приоритете здоровье. Выполним все предписания Роспотребнадзора. Надеемся, что удастся отстоять нашу позицию. Не то время, чтобы доказывать на словах. По действиям мы считаем, что сделали всё, что могли. Ещё раз отмечу наше добровольное сокращение квоты. Одно дело — нарушение квоты. Другое — когда кто-то снимает маску при разговоре по телефону или обнимается при праздновании. Здесь клуб не в силах полностью это исключить. Хотя мы продолжаем просить фанатов всё соблюдать. Надеюсь, возобладает здравый смысл и нас не будут показательно наказывать. К тому же скоро Лига Европы, где мы представляем Россию. Матч со зрителями и без — разные ситуации», — сказал Бабаев.
Zimka
12 октября в 20:51
Надо было проще сделать, любой человек заразившийся после матча лечится за счет Федуна.
Санчо Панса
12 октября в 19:32
И это все? А как же закрытие Открывашки?! Это Леня Федун все купил!)
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Следуя конской логике надо закрыть ВЭБ арену и лечить всех за счет Гинера!)))
Zimka
12 октября в 20:51
Надо было проще сделать, любой человек заразившийся после матча лечится за счет Федуна.
Санчо Панса
12 октября в 19:32
И это все? А как же закрытие Открывашки?! Это Леня Федун все купил!)
---------------------------------------------
Следуя конской логике надо закрыть ВЭБ арену и лечить всех за счет Гинера!)))