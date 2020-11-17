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ЦСКА грозит штраф до 500 тысяч рублей за нарушение санитарных норм

17 ноября 2020, 18:45

Савеловский суд города Москвы рассмотрит дело в отношении футбольного клуба ЦСКА о несоблюдении на домашнем стадионе команды санитарных норм.

Наказание может последовать в соответствии с частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Согласно статье, действия или бездействие, совершенные при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также в период осуществления на территории ограничительных мероприятий (карантина) влекут наложение административного штрафа на юридических лиц от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В прошлом месяце с похожей ситуацией столкнулся «Спартак».

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oFANATo
oFANATo
18 ноября в 12:11, ред.
Помнится недавно на мясных наложили штраф на 300 тыс. руб.
Санчо Панса
Санчо Панса
18 ноября в 07:01
Удивительно, конечно! Обычно это свойственно как раз Спартаку....
Заполярный
Заполярный ответ Snake Plissken (раскрыть)
18 ноября в 00:08
Вот из за таких глоров нет желания поддержать коней даже в правом деле.
mangox22
mangox22
17 ноября в 23:51
пора закрывать стадионы
Schaytan
Schaytan
17 ноября в 23:32
Оп, кто то адм ресурс подрубил. Матчи бело-голубых кто нибудь из них смотрел последние? Обжимались как дзюба с ужём и ничего
25процентный клоун
25процентный клоун
17 ноября в 22:13
Штраф за позорище в ле, понимаю,и после этого маски носить надо
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
17 ноября в 21:57
смотришь зенит,ска народищу просто не куда плюнуть, как будто корона только в москве и везде кроме питера
Snake Plissken
Snake Plissken ответ makkie (раскрыть)
17 ноября в 20:45
Я утрирую - больше разрешенного лимита
memphis
memphis
17 ноября в 20:45
    makkie
    makkie ответ Snake Plissken (раскрыть)
    17 ноября в 20:29
    Под какую завязку еще, если даже 50% не набрали?
    И регламент по посещению в Москве на тот момент никак не нарушили.
    LOpp
    LOpp
    17 ноября в 20:26
    На первое место они забрались.

    Snake Plissken
    Snake Plissken ответ makkie (раскрыть)
    17 ноября в 20:23
    Вас штрафовали за то, что стадион под завязку набили. Так что можете и дальше забавно оправдываться )))
    протон1
    протон1
    17 ноября в 20:14
    мусора особенно сильно штрафуют таджиков в метро. которые без масок. бедные таджики. ели живут а тут
    протон1
    протон1
    17 ноября в 20:14
    кошманрные штрафв. на ровном месте. афигеть... моего знаокмого один мусор штрафанул без маску. на 20 к. афигеть. мусора жируют. и зп у них космос. и шабашка
    makkie
    makkie ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    17 ноября в 20:04
    Забавно читать их комментарии сейчас )))
    holms918
    holms918
    17 ноября в 19:56
    Это просто официальное вымогалово.
    SHMEL
    SHMEL
    17 ноября в 19:54
    Повсюду двойные стандарты.
    Последний домашний матч зенита посмотреть, так там плечом к плечу полная трибуна стояла и ничего...
    Брулин
    Брулин
    17 ноября в 19:53
    Хахаха... Когда Спартак прессовали, он на тот момент был лидером. Теперь ЦСКА прессуют...Кто сейчас лидер? Совпадение?
    particular
    particular
    17 ноября в 19:50, ред.
    Пока работающее метро будет оплотом борьбы и образцом профилактики заразы, до тех пор, все наказания будут маразматическим выпадом против здравого смысла...
    Vredinka_online
    Vredinka_online
    17 ноября в 19:42
    Такой пафос и показательная направленность((( лучше бы думали как действовать в сложившей ситуации и экономику спасать.
    ermak6848
    ermak6848
    17 ноября в 19:42
    это большие деньги для клуба...
    Caniggia
    Caniggia
    17 ноября в 19:34
    Сейчас властям можно придраться к любому столбу! Позор властям, готовым отобрать у вымирающего народа последние лапти!
    Snake Plissken
    Snake Plissken
    17 ноября в 19:26
      Snake Plissken
      Snake Plissken
      17 ноября в 19:25
      «Пока разбираемся. Неприятная для нас новость. Будем выяснять, что именно нам вменяется. Пока нет материалов в суде. Немного удивлены, потому что клуб со своей стороны прилагает максимум усилий для предотвращения коронавируса на арене. Раздача масок, постоянные призывы о соблюдении дистанции, бесконтактное измерение температуры. Самое главное, что нас характеризует как сторонников самых серьёзных мер, мы сами понизили билетную квоту до 25%, когда ещё было запрещено 50%. Мы проводим матчи с вместимостью до 7,5 тысяч болельщиков. Что, как не это, говорит о наших намерениях? Конечно, могут быть нарушения.

      Если говорить о матче с «Динамо», то, я так понимаю, дистанция была нарушена в тот момент, когда было празднование гола. Многие были без масок. Понятно, что следующие шаги уже вне нашей компетенции, мы сделали максимум, исходя из наших возможностей. Ситуация сложная, в приоритете здоровье. Выполним все предписания Роспотребнадзора. Надеемся, что удастся отстоять нашу позицию. Не то время, чтобы доказывать на словах. По действиям мы считаем, что сделали всё, что могли. Ещё раз отмечу наше добровольное сокращение квоты. Одно дело — нарушение квоты. Другое — когда кто-то снимает маску при разговоре по телефону или обнимается при праздновании. Здесь клуб не в силах полностью это исключить. Хотя мы продолжаем просить фанатов всё соблюдать. Надеюсь, возобладает здравый смысл и нас не будут показательно наказывать. К тому же скоро Лига Европы, где мы представляем Россию. Матч со зрителями и без — разные ситуации», — сказал Бабаев.
      Bastinda
      Bastinda
      17 ноября в 19:20
      Придется еще один матч в ЛЕ продать.
      ЛЬВОВ НА МЯСО
      ЛЬВОВ НА МЯСО ответ makkie (раскрыть)
      17 ноября в 19:18, ред.
      А мы вспомним!)))
      Zimka
      12 октября в 20:51
      Надо было проще сделать, любой человек заразившийся после матча лечится за счет Федуна.

      Санчо Панса
      12 октября в 19:32
      И это все? А как же закрытие Открывашки?! Это Леня Федун все купил!)
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      Следуя конской логике надо закрыть ВЭБ арену и лечить всех за счет Гинера!)))
      КЭТиК
      КЭТиК
      17 ноября в 19:13
      Почему 500 тысяч, а не 200?
      Zenit_84
      Zenit_84
      17 ноября в 19:11
      Нашли кормушку для штрафов
      МапС
      МапС
      17 ноября в 19:10
      Щас исчо роснетребсоюз подключится.
      Я на стреме
      Я на стреме
      17 ноября в 18:57, ред.
      что я сейчас прочитал? это же размазанная каша по тарелке! конь, не конь.. любого подтягивай, и штрафуй
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