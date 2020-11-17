ЦСКА грозит штраф до 500 тысяч рублей за нарушение санитарных норм

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17 ноября 2020, 18:45

Савеловский суд города Москвы рассмотрит дело в отношении футбольного клуба ЦСКА о несоблюдении на домашнем стадионе команды санитарных норм.

Наказание может последовать в соответствии с частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ . Согласно статье, действия или бездействие, совершенные при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также в период осуществления на территории ограничительных мероприятий (карантина) влекут наложение административного штрафа на юридических лиц от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В прошлом месяце с похожей ситуацией столкнулся «Спартак».