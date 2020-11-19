Радимов: «Перед ЧМ-2018 тоже было всё плохо, а потом от восторга прыгали»

Наставник «Зенита-2», экс-полузащитник сборной России прокомментировал разгромное поражение национальной команды в матче Лиги Наций против Сербии (0:5).

Сразу кидать позором не хочется. Сербы были сильнее по всем статьям. Надо искать позитив. Год ужасный заканчивается, последний матч сборной, надо его забыть. Этот матч даст много пищи для размышлений. Надо будет задуматься игрокам, которых в РПЛ считают топовыми. У нас не было многих ключевых футболистов. Те, кого вызвали, показали, что пока не готовы. Дивеев тот же в РПЛ хорошо смотрится, но к сборной пока не готов. Миранчук должен понимать, что не будет играть в старте «Аталанты», пока не будет вступать в отбор.