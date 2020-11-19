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Радимов: «Перед ЧМ-2018 тоже было всё плохо, а потом от восторга прыгали»

вчера, 03:54
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Наставник «Зенита-2», экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал разгромное поражение национальной команды в матче Лиги Наций против Сербии (0:5).

Сразу кидать позором не хочется. Сербы были сильнее по всем статьям. Надо искать позитив. Год ужасный заканчивается, последний матч сборной, надо его забыть. Этот матч даст много пищи для размышлений. Надо будет задуматься игрокам, которых в РПЛ считают топовыми. У нас не было многих ключевых футболистов. Те, кого вызвали, показали, что пока не готовы. Дивеев тот же в РПЛ хорошо смотрится, но к сборной пока не готов. Миранчук должен понимать, что не будет играть в старте «Аталанты», пока не будет вступать в отбор.

Черчесов довёл нас до 1/4 финала ЧМ, он работает с теми, кто есть. Он взрослый человек — все эти разговоры об отставке людей вне футбола для меня непонятны. Есть профессионалы: Дюков, Черчесов — они разберутся. Надо перевернуть страницу, 2020 год забыть и думать о здоровье. Перед чемпионатом мира тоже было всё плохо, а потом все от восторга прыгали, хоть и сегодня был провальный результат.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 11:05
буланов, видимо, о своих каких-то прыжках с белочкой вспомнил.
Брулин
Брулин
вчера в 11:03
Может ты Владик и прыгал в пьяном угаре, а там прыгнули выше головы... теперь выдыхаем.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 08:48
Перед предыдущим ЧМ все было плохо, а на следующем нас по всей видимости не будет вовсе.
Faustello
Faustello
вчера в 07:49
Буланов опять глупости рожает...
suiw
suiw
вчера в 07:44
Каков царь, такие и вельможи
suiw
suiw ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 07:42
Усам повезло на ЧМ. Обыграли две команды из пустынь. И всё.... Нога Кифея
suiw
suiw
вчера в 07:40
Радимов тот ещё спец. Вывел Зенит-2 в ПФЛ из ФНЛ. Да и там не блещет. Вчера полкоманды из Зенита были игроки. Им не стыдно?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 07:24, ред.
Мне все больше кажется, что на чемпионате мира был проплаченный кабинетный успех, расплатились за который пенсионной реформой и повышением ставок налогов, а бездарный самовлюбленный козопас просто довел.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 07:11
Прыгали от восторга? Не свисти-ка ты гвоздика! Пропиареный "гл.тренер", сборная и всё что с ней связано! Была дана команда говорить только позитивные и хвалебные речи. Стыдно должно быть, а не позитив искать! Причём стыдно не нам, болельщикам, а всем этим "профи"!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 06:59
а не думал как жить будешь если везде будут профи с таким результатом?? он профнепригоден )))) или чтобы это понять нужно андоре 10-0 проиграть?
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:39
Радимов предлагаем нам жить надеждами.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 03:59
Много знакомых уходят в мир другой, так и не дождавшись пенсии. Всю жизнь пахать, поднимать страну..сцуки переломили целое поколено. Радимову на94.
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