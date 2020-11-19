Евгеньев: «Рад, что дебютировал за сборную, но итоговый счёт огорчает»

Защитник московского «Динамо» после разгромного поражения от Сербии (0:5) в матче Лиги Наций прокомментировал свой дебют за национальную команду. 21-летний футболист появился на поле после перерыва при счёте 0:4.

Конечно, рад, что дебютировал за сборную, но итоговый счёт огорчает. Поэтому испытываю двоякие ощущения. Сборная Сербии — хорошая команда. Но и мы в первом тайме играли неплохо, создали много моментов. Просто сербы воспользовались своими шансами, а мы — нет. Практически каждый удар в створ наших ворот они превращали в гол. Реализация у них сегодня была на высшем уровне.