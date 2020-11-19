ГлавнаяНовости

Евгеньев: «Рад, что дебютировал за сборную, но итоговый счёт огорчает»

вчера, 03:38
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия5 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев после разгромного поражения от Сербии (0:5) в матче Лиги Наций прокомментировал свой дебют за национальную команду. 21-летний футболист появился на поле после перерыва при счёте 0:4.

Конечно, рад, что дебютировал за сборную, но итоговый счёт огорчает. Поэтому испытываю двоякие ощущения. Сборная Сербии — хорошая команда. Но и мы в первом тайме играли неплохо, создали много моментов. Просто сербы воспользовались своими шансами, а мы — нет. Практически каждый удар в створ наших ворот они превращали в гол. Реализация у них сегодня была на высшем уровне.

Все новости
Титов: «„Динамо“ в последнее время выглядело симпатичнее „Спартака“»
Сегодня, 08:55 Комментарии7
Наумов: «Все последние результаты „Локо“ в РПЛ вызывают тревогу»
Сегодня, 06:52 Комментарии8
Самедов: «Шансы „Динамо“ и „Спартака“ равны. Думаю, обе команды забьют»
Сегодня, 06:25 Комментарии5
Хомуха: «Матч с „Сочи“ — серьёзная проверка чемпионских амбиций ЦСКА»
Сегодня, 03:24 Комментарии11
Кавазашвили: «Заболотный немного дубоватый и совсем не эффективен»
Сегодня, 02:22 Комментарии8
Кокорин: «Если бы „Рома“ предложила 1 млн евро, я бы поехал»
Сегодня, 01:40 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 11:04
Никаких огорчений быть не может! Достойно проиграли, а значит, за медальками в очередь. ))
ДСА
ДСА
вчера в 05:22
Дебют получился неудачным.
Gahi
Gahi
вчера в 03:52
Первый блин комом, всегда приятно побеждать. Хорошая игра каждого футболиста, будет залогом успеха сборной России. Удачи
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 03:50
Дебют на 105 процентов.Молодцы
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100