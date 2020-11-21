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Лодыгин: «Топ-3 вратаря России на данный момент? Акинфеев, Шунин и я»

сегодня, 01:47

Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин признался, что хочет вернуться в сборную России.

— Когда мы увидим Юрия Лодыгина времён «Зенита»?

— Времён «Зенита» — точно никогда. Надо писать другую историю. В моей лучшей форме, надеюсь, совсем скоро. Хуже я точно не буду, ха-ха. Только лучше.

— Вы сказали, что хотите вернуться в сборную.

— Конечно, в мои планы входит возвращение в сборную. Но нужно время. Не знаю, успею или нет. Сейчас надо в первую очередь найти команду, в которой буду стабильно играть. Говорить о том, что мне всё равно на сборную, будет неправильно. Конечно, я хочу вернуться.

— Общались с Черчесовым хоть раз?

— Станислава Саламовича я знаю лично. У нас хорошие отношения. Это первый человек из российского футбола, с которым я познакомился. Произошло это в Греции, куда он приезжал по делам, примерно в 2010 году. Мой агент предложил мне с ним встретиться, я не понимал почему. А он просто хотел познакомиться. Прошло 3-4 года, и мы снова встретились в Москве, уже когда я был в сборной.

— Топ-3 вратаря России в данный момент?

— Акинфеев, я и Шунин. Антон сейчас очень сильный, он на пике. А у Сафонова всё ещё впереди. Хотя уже видно его талант.

Лодыгин также рассказал о жизни в Турции в период выступлений за «Газиантеп».

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 08:01
Последователь драчуна, тоже историю собрался писать...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:48
многовато пафоса для отработанного))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:08
Очень нервное интервью.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 05:57
Дзю показал, какой он топ). С Краснодаром, типа иди сюда топчик). Наклонности маньяка-извращенца проявились ещё тогда. И, как знать. Оссуди нацгероя тогда эксперты,болелы, клоуны, может и не было бы раздевалки, и всемирно известного видоса с облизыванием пилотки. Ахахахаха.
Историю, тогда можно было повернуть, изменить, но это же миллеровское детище). Пожинают теперь плоды. Так было и будет пока сидят разные прихвостни на обслуге некоторых личностей.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 05:33
сказал Лодыгин - как пукнул после гороховой каши...
амурец
амурец
сегодня в 04:38
Лодыгин топ? это новая шутка такая?
Mangur
Mangur
сегодня в 04:16
Акинфеев не из это списка.В шестёрке,да.Но не первый.
Заполярный
Заполярный
сегодня в 03:27
Завязывай с травкой.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 02:41
Настоящее вратарское недоразумение. В двух летних играх за Арсенал из семи ударов в створ пропустил пять голов. Не надо было ему в свое время срываться из Греции в Зенит. Пылил бы сейчас за свой Ксанти и не переживал по поводу сборной.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 02:37
Болен типок. Никогда топом не был. Даже в лучшие годы.
brauning.86
brauning.86
сегодня в 02:17
Интересно что он курит?)))))))))))
Брулин
Брулин
сегодня в 02:00
Сегодня разве 1 апреля?! (Я не про первого номера, ясен день).
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 01:57
Два в масть - третий мимо. Бывает. Попробуй ещё раз
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:53
От скромности не умрет явно.
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