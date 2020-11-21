Лодыгин: «Топ-3 вратаря России на данный момент? Акинфеев, Шунин и я»

Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин признался, что хочет вернуться в сборную России.
— Когда мы увидим Юрия Лодыгина времён «Зенита»?
— Времён «Зенита» — точно никогда. Надо писать другую историю. В моей лучшей форме, надеюсь, совсем скоро. Хуже я точно не буду, ха-ха. Только лучше.
— Вы сказали, что хотите вернуться в сборную.
— Конечно, в мои планы входит возвращение в сборную. Но нужно время. Не знаю, успею или нет. Сейчас надо в первую очередь найти команду, в которой буду стабильно играть. Говорить о том, что мне всё равно на сборную, будет неправильно. Конечно, я хочу вернуться.
— Общались с Черчесовым хоть раз?
— Станислава Саламовича я знаю лично. У нас хорошие отношения. Это первый человек из российского футбола, с которым я познакомился. Произошло это в Греции, куда он приезжал по делам, примерно в 2010 году. Мой агент предложил мне с ним встретиться, я не понимал почему. А он просто хотел познакомиться. Прошло 3-4 года, и мы снова встретились в Москве, уже когда я был в сборной.
— Топ-3 вратаря России в данный момент?
— Акинфеев, я и Шунин. Антон сейчас очень сильный, он на пике. А у Сафонова всё ещё впереди. Хотя уже видно его талант.
Лодыгин также рассказал о жизни в Турции в период выступлений за «Газиантеп».
Историю, тогда можно было повернуть, изменить, но это же миллеровское детище). Пожинают теперь плоды. Так было и будет пока сидят разные прихвостни на обслуге некоторых личностей.
Историю, тогда можно было повернуть, изменить, но это же миллеровское детище). Пожинают теперь плоды. Так было и будет пока сидят разные прихвостни на обслуге некоторых личностей.