Пятницкий: «В „Динамо“ недавно сменился тренер. Фаворитом назову „Спартак“»

Экс-игрок «Спартака» и сборной России, ныне главный тренер «Химик-Арсенала» поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшего клуба с «Динамо» в 15-м туре РПЛ .

В «Динамо» недавно поменялся тренер, что вызвало эмоциональный порыв у команды. Но всё-таки мне кажется, что сейчас «Спартак» — это более цельная команда, лучше понимающая, во что ей следует играть. Фаворитом этого матча я бы всё-таки назвал «Спартак».

Да, эффект новизны, который привносит тренер, через некоторое время перестаёт действовать. Требуется кропотливая работа, чтобы выработать стратегию, и чтобы у команды появился стиль. Мне кажется, с этой точки зрения «Спартак» в более выгодном положении. Всё-таки Доменико Тедеско работает с командой уже больше года.

Обычно после перерыва, связанного с матчами сборных, достаточно сложно привести команду к одному знаменателю. Думаю, игра не будет богатой на голевые ситуации, а «Спартак» всё же свой шанс реализует.

Я вообще не сторонник приглашения иностранных тренеров. Олег Романцев всегда говорил, что тренер не может разговаривать с игроками на разных языках. У нас есть способные тренеры, нужно привлекать их и давать им шанс.