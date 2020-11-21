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Пятницкий: «В „Динамо“ недавно сменился тренер. Фаворитом назову „Спартак“»

сегодня, 01:30

Экс-игрок «Спартака» и сборной России, ныне главный тренер «Химик-Арсенала» Андрей Пятницкий поделился ожиданиями от предстоящего матча бывшего клуба с «Динамо» в 15-м туре РПЛ.

В «Динамо» недавно поменялся тренер, что вызвало эмоциональный порыв у команды. Но всё-таки мне кажется, что сейчас «Спартак» — это более цельная команда, лучше понимающая, во что ей следует играть. Фаворитом этого матча я бы всё-таки назвал «Спартак».

Да, эффект новизны, который привносит тренер, через некоторое время перестаёт действовать. Требуется кропотливая работа, чтобы выработать стратегию, и чтобы у команды появился стиль. Мне кажется, с этой точки зрения «Спартак» в более выгодном положении. Всё-таки Доменико Тедеско работает с командой уже больше года.

Обычно после перерыва, связанного с матчами сборных, достаточно сложно привести команду к одному знаменателю. Думаю, игра не будет богатой на голевые ситуации, а «Спартак» всё же свой шанс реализует.

Я вообще не сторонник приглашения иностранных тренеров. Олег Романцев всегда говорил, что тренер не может разговаривать с игроками на разных языках. У нас есть способные тренеры, нужно привлекать их и давать им шанс.

Другой экс-спартаковец Валерий Кечинов выразил мнение, что «красно-белые» обыграют «Динамо» со счётом 2:1.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 04:47
Матч все расставит. Посмотрим.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 02:47
Федун делает выбросы посредством интервью бывших спартачей, типа прописной аутсайдер cпаpтак будто фаворит
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:19
Динамо тоже не погулять выйдет. Не вижу смысла гадать, скоро все прояснится.
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 01:59
    beefs
    beefs
    сегодня в 01:42
    Это ещё как сказать...
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