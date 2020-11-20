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Боярский: «Как Дзюбе вернуть доверие? Да ему вообще ничего не нужно делать»

вчера, 23:49

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский поддержал форварда команды Артёма Дзюбу.

На матч с «Ахматом» Артём Дзюба должен выйти в роли капитана. Оснований не возвращать повязку попросту нет. Как и нет аргументов для спора в этом вопросе. Как Дзюбе вернуть доверие? Да ему вообще ничего не нужно делать, пусть продолжает стабильно играть и забивать голы.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:30
Выпустить ещё один ролик, где он уже с женой.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 05:45
Надеюсь капитан Терека, прежде чем протянуть руки онаниматору, спросит:
"Руки мыл?!!!"
Про судейский корпус молчу). Ахахахаха. Этим давно по барабану и любовь их к нацгерою безгранична.
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 01:55
Голы забивать это не рукой играть)
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 01:10
Так же и Сергею Боярскому ничего не надо было делать, чтобы стать одним из лидеров Единой России, ведь, как Боярский, весьма невоздержанный на язык, кстати, рассказывал, большую часть своего состояния он нажил, сводя бизнесменов с чиновниками Смольного, а сыночек Сергей Боярский начал свой путь бизнесмена с совместного бизнеса (понятно, благодаря кому) с известным питерским криминальным авторитетом Михаилом Мирилашвили, который до сих пор вроде сидит за двойное убийство.
морозз
морозз
сегодня в 00:46
Ему уже постелили красную дорожку в Единую Россию, где таких большинство!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ brauning.86 (раскрыть)
сегодня в 00:40
Там встретят очень даже "тепло". Моральные устои в Грозно повыше будут.
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 00:37
Любитель чужих шкафчиков, автор своеобразных комментариев, видео с Азмуном, видео без Азмуна!!!
Что еще для капитанской повязки надо? Правильно, членство в ЕдРе!
aleksandr tsekanovskiy
aleksandr tsekanovskiy
сегодня в 00:37
Есть мудрая пословица" Нет дыма без огня," она очень подходит к "__дзюбе" это не ошибка! Не про кого больше не пишут и не говорят столько негатива, как про" дзюбу". Вы думаете это травля. Нет это мнение людей, которые любят и болеют за футбол чистый! Кажется про него еще многое не известно, но все еще впереди я имею в виду "дзюбу".
Footbolista
Footbolista
сегодня в 00:28
Они Зенит...и им это нравится...
Брулин
Брулин
сегодня в 00:20
Если Петербургскому клубу не важен имидж, то конечно сделают гей-капитаном.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:18
Тема Шляпа и Зюба не сходит со страниц ))))))))))
Cat01
Cat01
сегодня в 00:18
Только успешной игрой и голами
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 00:04
Руки Дзюбы в золоте отлить???
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:55, ред.
Капитатаном Миранчука , тренером Семина..
beefs
beefs
вчера в 23:52
а может его наградить...
brauning.86
brauning.86
вчера в 23:52
С Ахматом не стоит выходить
Да и после рукоблудия лучше воздержатся от поездок в мусульманские страны
Не поймут
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