Боярский: «Как Дзюбе вернуть доверие? Да ему вообще ничего не нужно делать»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский поддержал форварда команды Артёма Дзюбу.
На матч с «Ахматом» Артём Дзюба должен выйти в роли капитана. Оснований не возвращать повязку попросту нет. Как и нет аргументов для спора в этом вопросе. Как Дзюбе вернуть доверие? Да ему вообще ничего не нужно делать, пусть продолжает стабильно играть и забивать голы.
"Руки мыл?!!!"
Про судейский корпус молчу). Ахахахаха. Этим давно по барабану и любовь их к нацгерою безгранична.
"Руки мыл?!!!"
Про судейский корпус молчу). Ахахахаха. Этим давно по барабану и любовь их к нацгерою безгранична.
Что еще для капитанской повязки надо? Правильно, членство в ЕдРе!
Что еще для капитанской повязки надо? Правильно, членство в ЕдРе!
Да и после рукоблудия лучше воздержатся от поездок в мусульманские страны
Не поймут
Да и после рукоблудия лучше воздержатся от поездок в мусульманские страны
Не поймут