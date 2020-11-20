Боярский: «Как Дзюбе вернуть доверие? Да ему вообще ничего не нужно делать»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский поддержал форварда команды .

На матч с «Ахматом» Артём Дзюба должен выйти в роли капитана. Оснований не возвращать повязку попросту нет. Как и нет аргументов для спора в этом вопросе. Как Дзюбе вернуть доверие? Да ему вообще ничего не нужно делать, пусть продолжает стабильно играть и забивать голы.