ГлавнаяНовости

Кохфельдт: «Может, мы покинем Мюнхен с историческим результатом за спиной»

сегодня, 07:04
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер17:30 Не начался

Главный тренер «Вердера» Флориан Кохфельдт поделился ожиданиями от гостевого матча с «Баварией» в 8-м туре Бундеслиги.

Для нас это великолепный матч. Мы ждём его с большим нетерпением, в команде это чувствуется. В команде все только и говорят о том, что нужно не смотреть на таблицу, не смотреть на позиции, а просто предвкушать матч с лучшей командой Европы. Может быть, в субботу мы полетим обратно в Бремен с историческим результатом за спиной.

В предыдущем туре чемпионата Германии «Вердер» сыграл вничью с «Кельном» (1:1), а «Бавария» победила дортмундскую «Боруссию» (3:2).

Все новости
Пирло: «Мората вновь обрел уверенность и целостность в своей игре»
Сегодня, 08:52 Комментарии1
Флик: «У „Вердера“ было две недели, чтобы подготовиться к матчу с нами»
Сегодня, 07:30 Комментарии3
Гвардиола: «Слова Моуриньо о Стерлинге? Может быть, Жозе — врач»
Сегодня, 06:14 Комментарии6
Бьелса: «Тактически „Арсенал“ показывает то, чего я не видел нигде»
Сегодня, 04:29 Комментарии6
Тухель: «Во втором тайме ПСЖ совсем бросил играть. Это не нормально»
Сегодня, 03:44 Комментарии4
Гвардиола: «Моуриньо отлично справляется с работой в „Тоттенхэме“»
Сегодня, 03:15 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Z. Kramer
Z. Kramer
сегодня в 08:56
3 : 1 в пользу Баварии будет за счастье. Лучше бы молчал.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 08:52
Флориан очевидно не в курсе что не надо будить лихо пока оно тихо, а теперь пожалуй огребет свой исторический результат, тем более что для Баварии глумиться над музыкантами одно из любимейших развлечений.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:35
пропустят максимум в истории футбола?)))))))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:41
Обычно разгромно проигрывают.
beefs
beefs
сегодня в 07:18
а может быть и нет...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 07:16
Понравилось как громят Барселону?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100