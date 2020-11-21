Кохфельдт: «Может, мы покинем Мюнхен с историческим результатом за спиной»

Главный тренер «Вердера» Флориан Кохфельдт поделился ожиданиями от гостевого матча с «Баварией» в 8-м туре Бундеслиги.
Для нас это великолепный матч. Мы ждём его с большим нетерпением, в команде это чувствуется. В команде все только и говорят о том, что нужно не смотреть на таблицу, не смотреть на позиции, а просто предвкушать матч с лучшей командой Европы. Может быть, в субботу мы полетим обратно в Бремен с историческим результатом за спиной.
В предыдущем туре чемпионата Германии «Вердер» сыграл вничью с «Кельном» (1:1), а «Бавария» победила дортмундскую «Боруссию» (3:2).