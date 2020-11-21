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Зобнин: «Новые трактовки игры рукой вызывают вопросы»

вчера, 13:22

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о сегодняшней трактовке игры рукой.

У нас была лекция судейского комитета, нам пытались донести все эти изменения. Но непонятные моменты всё равно есть, тема сложная, зацикливаться на ней не хочется. Мы обсуждали с ребятами, думали, ну сделали бы уже так, что, если мяч касается руки, неважно, в каком она положении, это считалось бы нарушением правил. Тогда руки в штрафной все просто убирали бы и вопрос был закрыт. А все эти положения вызывают вопросы.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:20
надо упрощать
Cat01
Cat01
вчера в 13:45
Правила для всех равны!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:43
дзюба любит играть рукой.
d_fincher
d_fincher
вчера в 13:41
У кого-то вызывают, а кто-то Дзюба.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:38
Пора привыкнуть и не возникать!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:28
А ведь действительно, как всё просто: коснулся мяч руки - пенальти. И не будет споров, обращений за справедливостью к Богу, кроссов арбитра к видеомонитору, хлеба для комментаторов и экспертов, обвинений судей в предвзятости...
ДСА
ДСА
вчера в 13:26
Любая рука должна быть нарушением.
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