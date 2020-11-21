Зобнин: «Новые трактовки игры рукой вызывают вопросы»

Полузащитник «Спартака» поделился мнением о сегодняшней трактовке игры рукой.

У нас была лекция судейского комитета, нам пытались донести все эти изменения. Но непонятные моменты всё равно есть, тема сложная, зацикливаться на ней не хочется. Мы обсуждали с ребятами, думали, ну сделали бы уже так, что, если мяч касается руки, неважно, в каком она положении, это считалось бы нарушением правил. Тогда руки в штрафной все просто убирали бы и вопрос был закрыт. А все эти положения вызывают вопросы.