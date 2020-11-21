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Колодин: «Верю, что „Динамо“ может победить „Спартак“»

вчера, 12:42
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший российский футболист Денис Колодин прокомментировал предстоящий матч 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо».

«Спартак» все-таки играет дома, и прошлые игры остались в прошлом. Поэтому тут нельзя говорить о фаворитах матча по прошедшим играм обеих команд. Новая игра — новые эмоции. Считается, что раньше это было дерби круче, чем «Зенит» со «Спартаком», поэтому будет хорошая игра, неизвестно еще, кто победит.

Да, возможно, после матчей сборной спартаковцы вышли с потерями, но они играли. Я не знаю, кому-то удобно играть и не тренироваться: два дня отдыхать и на третий-четвертый играть. То, что в «Динамо» тренировались, а игроки «Спартака» просто играли, тренировались мало — у каждого организм свой, кому как удобней. Все покажет игра, и расставит на свои места.

Да, может быть, не будет сегодня Шунина, Комличенко, Грулева и Нойштедтера, но с «Локомотивом» они тоже не играли, и вратарь стоял другой. Не знаю, все зависит от игры, как настроятся, не перегорят. С «Локо» вышли, забили пять, могут сегодня выйти, пропустить четыре — это футбол, все может быть, тут уверенно говорить нельзя.

Но если все-таки отдавать кому-то предпочтение, то я за «Динамо» и за интересный футбол. Буду переживать за него и Воронина. Могу сказать, что верю, что могут победить.

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Все комментарии
Petergoff
Petergoff
вчера в 14:14
Хе, хе. Я даже не сомневаюсь в этом.
112910415
112910415
вчера в 14:00
верить необходимо, но победит-то Спартак !
Ismet FCSM
Ismet FCSM
вчера в 13:55
Сегодня будет сложно с динамо конечно, но возможно. Вперёд СПАРТАК !!!
mondial18
mondial18
вчера в 13:42
У спама шансов нет
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:21
наверное будет ничья.
Спартак Безбородьев
Спартак Безбородьев
вчера в 13:17
Судья победит Динамо, однозначно.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:03
Игра все покажет.
Miaf
Miaf
вчера в 12:56
говори говори..
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:51
Вера хорошее дело , но не в этом случае.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 12:43
Вся страна за Динамо!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 12:43
мячик он круглый)))))))
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