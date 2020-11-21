Слуцкий: «Не буду скрывать, у нас есть кадровые проблемы»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал предстоящий матч 15-го тура РПЛ против «Ростова».

Понятно, что «Ростов», несмотря на серьезные кадровые изменения, все равно остается одной из ведущих команд в нашей стране. Играть с ними тяжело и в оптимальном составе, но сейчас наша основная задача не столько «Ростов», сколько попытаться максимально сбалансировать наш состав и понять, кто и какое количество времени может провести на футбольном поле в воскресенье.

Не буду скрывать, у нас есть кадровые проблемы, не все вернулись из национальных сборных, но понятно, что необходимо готовиться к игре даже в этих условиях.

Есть у нас определенное количество заболевших. Все эти тесты были выявлены в национальных командах. Не только мы, а многие сейчас сталкиваются с теми проблемами, которых не было у тренеров или руководителей клубов до этого.