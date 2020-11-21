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Слуцкий: «Не буду скрывать, у нас есть кадровые проблемы»

вчера, 11:03
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов19:00 Не начался

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал предстоящий матч 15-го тура РПЛ против «Ростова».

Понятно, что «Ростов», несмотря на серьезные кадровые изменения, все равно остается одной из ведущих команд в нашей стране. Играть с ними тяжело и в оптимальном составе, но сейчас наша основная задача не столько «Ростов», сколько попытаться максимально сбалансировать наш состав и понять, кто и какое количество времени может провести на футбольном поле в воскресенье.

Не буду скрывать, у нас есть кадровые проблемы, не все вернулись из национальных сборных, но понятно, что необходимо готовиться к игре даже в этих условиях.

Есть у нас определенное количество заболевших. Все эти тесты были выявлены в национальных командах. Не только мы, а многие сейчас сталкиваются с теми проблемами, которых не было у тренеров или руководителей клубов до этого.

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Vasya Oblomov
Vasya Oblomov ответ rubinovyi2 (раскрыть)
вчера в 13:07
"...но понятно, что необходимо готовиться к игре даже в этих условиях."
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 12:05
назови хоть один клуб мира где их нет)))))))))
drug01
drug01
вчера в 11:35
Надо их поскорее решить
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 11:30, ред.
Что Левонид,уже готовишься к поражению?
Не рановато?((
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:23
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