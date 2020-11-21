ГлавнаяНовости

Зобнин: «Мне нормально играть и справа, и в центре»

вчера, 13:13

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал, стало ли ему проще проводить матчи после перевода с правого фланга в центр.

Мне стало проще в том, что больше не нужно постоянно переключаться от сборной к клубу – от центрального полузащитника к правому защитнику. В матче с Турцией мне было легко – сразу поймал свои функции. А так, мне нормально играть и справа, и в центре.

Напомним, что «Спартак» смог вернуть Зобнина на привычную позицию после подписания Виктора Мозеса.

Матч против сборной Сербии Зобнин пропускал из-за перебора жёлтых карточек.

Все новости
Зобнин: «Создали достаточно моментов, чтобы выиграть»
Сегодня, 00:11 Комментарии6
Аршавин: «Не вижу большой разницы в игре „Арсенала“ при Парфёнове»
Вчера, 23:31 Комментарии7
Зобнин: «Рад, что забил, но не рад, что сыграли вничью»
Вчера, 23:18 Комментарии8
«Это просто неуважение!» Тедеско ответил на вопрос об отъезде в Германию
Вчера, 22:46 Комментарии18
Игнатьев: «Рад победе, проявили характер»
Вчера, 22:39 Комментарии4
«Спартак» и «Динамо» делятся очками. Московское дерби под немецким руководством
Вчера, 22:32Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:28
Как-то везде не очень получается.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 13:18
Зобнин как перешел в спартак, так и закончил с футболом
Просто утка
Просто утка
вчера в 13:16
И нигде толком не получается, такого только в сборную.
shlomo
shlomo
вчера в 13:15
Ну теперь играй и показывай результаты
mangox22
mangox22
вчера в 13:13
универсальный спартач))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100