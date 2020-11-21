Зобнин: «Мне нормально играть и справа, и в центре»

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вчера, 13:13

Полузащитник «Спартака» и сборной России рассказал, стало ли ему проще проводить матчи после перевода с правого фланга в центр.

Мне стало проще в том, что больше не нужно постоянно переключаться от сборной к клубу – от центрального полузащитника к правому защитнику. В матче с Турцией мне было легко – сразу поймал свои функции. А так, мне нормально играть и справа, и в центре.

Напомним, что «Спартак» смог вернуть Зобнина на привычную позицию после подписания Виктора Мозеса.

Матч против сборной Сербии Зобнин пропускал из-за перебора жёлтых карточек.