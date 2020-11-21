Генич: «Нет сомнений, что „Атлетико“ не проиграет „Барселоне“»

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал предстоящий матч «Атлетико» — «Барселона» в 10-м туре Ла Лиги.

Как вы знаете, Диего Симеоне еще ни разу, будучи тренером мадридского «Атлетико» почти 10 лет, не обыгрывал «Барселону» в чемпионате. Когда-то он все-таки рано или поздно ее обыграет. Матчи после сборных для «Барселоны» всегда складываются неоднозначно. Раньше был такой стереотип, что «Барселона» после сборных всегда проигрывала, потом этот стереотип как-то разрушился.

Месси далеко улетал, другие футболисты тоже получали практику, Бускетс травму получил и не сыграет в этом матче, не будет Араухо. Я веду к тому, что «Атлетико» сейчас выглядит структурнее. Да, у «Атлетико» нет Лукаса Торрейры — он на карантине, как и Луис Суарес. Непонятно, сыграет он или нет. Вроде бы все идет к тому, что он против своей бывшей команды не сыграет. Вернулся Феррейра-Карраско, с Фелишем все в порядке.

Мне кажется, что сейчас «Атлетико» выглядит интереснее, стабильнее, увереннее, чем «Барселона». У меня практически нет сомнений, что «Атлетико» не проиграет.