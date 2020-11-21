Гвардиола пытался заполучить Эдегора в «Баварию». Игрок выбрал «Реал»

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вчера, 14:19

хотел подписать в мюнхенскую «Баварию» еще до того, как норвежский нападающий перешел в мадридский «Реал». Об этом сообщил футбольный эксперт Ян Ааге Фьортофт.

По словам Фьортофта, Гвардиола, ныне возглавляющий «Ман Сити», говорил руководству «Баварии»: «Вы должны привезти этого мальчика в Мюнхен, вы должны привезти его в Мюнхен! Я сделаю его лучшим игроком в мире».

Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год.