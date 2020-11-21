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Гвардиола пытался заполучить Эдегора в «Баварию». Игрок выбрал «Реал»

вчера, 14:19

Хосеп Гвардиола хотел подписать Мартина Эдегора в мюнхенскую «Баварию» еще до того, как норвежский нападающий перешел в мадридский «Реал». Об этом сообщил футбольный эксперт Ян Ааге Фьортофт.

По словам Фьортофта, Гвардиола, ныне возглавляющий «Ман Сити», говорил руководству «Баварии»: «Вы должны привезти этого мальчика в Мюнхен, вы должны привезти его в Мюнхен! Я сделаю его лучшим игроком в мире».

Гвардиола возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год.

Также недавно сообщалось, что подписать Эдегора хотел МЮ.

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95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:24
Норвежский вундеркинд Мартин Эдегор сделал правильный выбор. Ведь теперь он понемножку подходит к стартовому составу лучшего клуба в истории футбола! У Мартина есть огромный талант и мастерство. Мотивация у него тем более очень хорошая должна быть. Если ещё и Холланд скоро приедет в Мадрид, то у них может хороший дуэт получится как в Реале, так и в сборной Норвегии. Успехов и больших побед Эдегору с Реалом!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:39
Гением футбола он все же не станет.
Я на стреме
Я на стреме
вчера в 14:26
теперь Хосеп перебрался на стул повыше(в финансовом плане) , и уже от туда заказывает мальчиков
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:22
Ну и зря...
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