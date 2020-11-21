Роналду не вернётся в «Реал», несмотря на налаженные отношения с клубом

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вчера, 13:28

Форвард «Ювентуса» восстанавливает связи, которые он разорвал с «Реалом», утверждают испанские СМИ , однако возвращение все еще маловероятно.

Football Espana со ссылкой на Marca сообщает, что Криштиану прервал все контакты со своими бывшими товарищами по команде, кроме Марсело, когда уходил из «Реала» летом 2018 года.

Отмечается, что в последнее время ситуация изменилась, так как Роналду посещал Эль Класико в марте, а также проявлял внимание к своему старому клубу и товарищам по команде.

Однако источник подчеркивает, что это не предполагает потенциального возвращения в мадридский «Реал», даже если он решит покинуть «Ювентус» в следующем сезоне.