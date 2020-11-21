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Роналду не вернётся в «Реал», несмотря на налаженные отношения с клубом

вчера, 13:28

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду восстанавливает связи, которые он разорвал с «Реалом», утверждают испанские СМИ, однако возвращение все еще маловероятно.

Football Espana со ссылкой на Marca сообщает, что Криштиану прервал все контакты со своими бывшими товарищами по команде, кроме Марсело, когда уходил из «Реала» летом 2018 года.

Отмечается, что в последнее время ситуация изменилась, так как Роналду посещал Эль Класико в марте, а также проявлял внимание к своему старому клубу и товарищам по команде.

Однако источник подчеркивает, что это не предполагает потенциального возвращения в мадридский «Реал», даже если он решит покинуть «Ювентус» в следующем сезоне.

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Тага Дага
Тага Дага
вчера в 21:10
Заберите этого нырялщика....избавьте Юве от этого балласта...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:59
Спасибо Криштиану Роналду за всё что он для мадридского Реала!!! Он останется в истории футбола навсегда, пока не настанет Судный день! Ему и не стоит возвращаться в Реал. Он ушёл выиграв с мадридским клубом все кубки. У него голов за Реал больше, чем игр. Теперь можно попробовать тот, турнир в котором ещё не играл, такие как Бундеслига или Лига 1, Бавария и ПСЖ соответственно. В Реал Мадрид, если только он хочет добавить что-то к своей статистике. Супер игрок. Один из самых лучших и популярных в истории футбола!!!
Naimi Nabi
Naimi Nabi
вчера в 15:03
при всем уважение Рони ужи не в силах играть за Реал
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:56
ПСЖ в лучшем случае. А так Катар, Китай или МЛС.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 14:50
Нырок любии кабинеты а послн ВАР Перес бессилен
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:49
Это его проблемы
Ruslan3132
Ruslan3132
вчера в 14:29
Какой Роналду в Реале вы че ))) 36 лет на днях будет. Лучшие свои годы уже провел он у нас, теперь пусть в удовольствие играет где-нибудь без напрягов
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:41
хитрая португалка.ищет комфортное местечко для пенсии.видно же что уйдет из ювентуса. не тянет там
drug01
drug01
вчера в 13:41
Зачем ему это надо делать!!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:36
В одну реку дважды трудно войти. Да и не надо ему это похоже!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 13:34
Ясень пень
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:29
Он ещё может передумать.
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