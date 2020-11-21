Жиру в срочном порядке ищет себе новый клуб

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вчера, 14:08

Источник со ссылкой на ESPN сообщает, что нападающий «Челси» ищет для себя новую команду.

В нынешнем сезоне Жиру провел всего 33 минуты на игровом поле в АПЛ за лондонский клуб.

У футболиста действующий контракт до конца этого сезона, однако форвард хочет сменить команду, чтобы получать больше игровой практики накануне Евро-2020.

Ранее на Жиру претендовал «Интер».