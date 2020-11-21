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Жиру в срочном порядке ищет себе новый клуб

вчера, 14:08

Источник со ссылкой на ESPN сообщает, что нападающий «Челси» Оливье Жиру ищет для себя новую команду.

В нынешнем сезоне Жиру провел всего 33 минуты на игровом поле в АПЛ за лондонский клуб.

У футболиста действующий контракт до конца этого сезона, однако форвард хочет сменить команду, чтобы получать больше игровой практики накануне Евро-2020.

Ранее на Жиру претендовал «Интер».

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Все комментарии
shlifen
shlifen
вчера в 16:08
Вообще не пойму зачем он в летне-осеннее ТО оставался... Всё таки в Челси и Вернер и Абрахам, а так конечно условные Вэст Хэм/Лацио/Марсель вполне себе может и усилить...
vastudio
vastudio
вчера в 15:41
Анжи! Без вариантов)
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:09
Не смотря на возраст Жиру все еще хорош в реализации.
Думаю в Серии А он точно не затеряется, да и в АПЛ думаю спрос будет
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:38
Тут не до жиру, быть бы живу.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
вчера в 14:37
все пенсионеры в Зенит
dimagas2
dimagas2
вчера в 14:37
Найдет,вопрос тока в статусе.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:36, ред.
Зениту нужен нападающий, вместо сутулого рукоблуда.
beefs
beefs
вчера в 14:19
то правильный ход...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:18
Хочет играть, надо бежать.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:15
это будет не просто))
shlomo
shlomo
вчера в 14:09
Да уж...нужно что то менять в жизни...
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