Жиру в срочном порядке ищет себе новый клуб

Источник со ссылкой на ESPN сообщает, что нападающий «Челси» Оливье Жиру ищет для себя новую команду.
В нынешнем сезоне Жиру провел всего 33 минуты на игровом поле в АПЛ за лондонский клуб.
У футболиста действующий контракт до конца этого сезона, однако форвард хочет сменить команду, чтобы получать больше игровой практики накануне Евро-2020.
Ранее на Жиру претендовал «Интер».
Думаю в Серии А он точно не затеряется, да и в АПЛ думаю спрос будет
Думаю в Серии А он точно не затеряется, да и в АПЛ думаю спрос будет