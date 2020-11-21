Силкин: «Шварцу нужно умыть Тедеско. Для него этот матч важнее»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин порассуждал о предстоящем матче бело-голубых в 15-м туре Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».
Такие перерывы, которые были, сбивают ритм такому ходу, который был у «Динамо». Я ожидаю хорошей игры, в ней нет фаворита. А учитывая, что это дерби – матч будет вдвойне интересным. Склоняюсь в сторону «Динамо». В таких играх любой игрок будет биться, никакой нет разницы. Я тренировал и видел глаза ребят, я на установке называл состав и всё, футболисты понимают, что этот матч значит для болельщиков и команды в принципе. В тренерском штабе есть Андрей Воронин, который может подогреть мотивацию.
Не будем забывать, что Шварц и Тедеско оба немцы, для них это тоже важный матч. Для Шварца это даже важнее, ему нужно умыть Тедеско. Причины? Он только приехал, а Тедеско уже притёрся. Сандро хочется продолжить свою успешную серию.
Надо, надо умываться
По утрам и вечерам,
А нечистым
Трубочистам —
Стыд и срам!
Стыд и срам!
Да здравствует мыло душистое,
И полотенце пушистое,
И зубной порошок,
И густой гребешок!
Давайте же мыться, плескаться,
Купаться, нырять, кувыркаться
В ушате, в корыте, в лохани,
В реке, в ручейке, в океане, —
И в ванне, и в бане,
Всегда и везде —
Вечная слава воде!
Надо, надо умываться
По утрам и вечерам,
А нечистым
Трубочистам —
Стыд и срам!
Стыд и срам!
Да здравствует мыло душистое,
И полотенце пушистое,
И зубной порошок,
И густой гребешок!
Давайте же мыться, плескаться,
Купаться, нырять, кувыркаться
В ушате, в корыте, в лохани,
В реке, в ручейке, в океане, —
И в ванне, и в бане,
Всегда и везде —
Вечная слава воде!
По родителям он итальянец, но, когда ему было 3 года, они переехали в Германию. Еще треть немца в нем от фамилии - итальянская фамилия "Тедеско" переводится как "Немецкий"
По родителям он итальянец, но, когда ему было 3 года, они переехали в Германию. Еще треть немца в нем от фамилии - итальянская фамилия "Тедеско" переводится как "Немецкий"