Силкин: «Шварцу нужно умыть Тедеско. Для него этот матч важнее»

Бывший главный тренер «Динамо» порассуждал о предстоящем матче бело-голубых в 15-м туре Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

Такие перерывы, которые были, сбивают ритм такому ходу, который был у «Динамо». Я ожидаю хорошей игры, в ней нет фаворита. А учитывая, что это дерби – матч будет вдвойне интересным. Склоняюсь в сторону «Динамо». В таких играх любой игрок будет биться, никакой нет разницы. Я тренировал и видел глаза ребят, я на установке называл состав и всё, футболисты понимают, что этот матч значит для болельщиков и команды в принципе. В тренерском штабе есть Андрей Воронин, который может подогреть мотивацию.

Не будем забывать, что Шварц и Тедеско оба немцы, для них это тоже важный матч. Для Шварца это даже важнее, ему нужно умыть Тедеско. Причины? Он только приехал, а Тедеско уже притёрся. Сандро хочется продолжить свою успешную серию.