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Силкин: «Шварцу нужно умыть Тедеско. Для него этот матч важнее»

вчера, 16:41
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин порассуждал о предстоящем матче бело-голубых в 15-м туре Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

Такие перерывы, которые были, сбивают ритм такому ходу, который был у «Динамо». Я ожидаю хорошей игры, в ней нет фаворита. А учитывая, что это дерби – матч будет вдвойне интересным. Склоняюсь в сторону «Динамо». В таких играх любой игрок будет биться, никакой нет разницы. Я тренировал и видел глаза ребят, я на установке называл состав и всё, футболисты понимают, что этот матч значит для болельщиков и команды в принципе. В тренерском штабе есть Андрей Воронин, который может подогреть мотивацию.

Не будем забывать, что Шварц и Тедеско оба немцы, для них это тоже важный матч. Для Шварца это даже важнее, ему нужно умыть Тедеско. Причины? Он только приехал, а Тедеско уже притёрся. Сандро хочется продолжить свою успешную серию.

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cska vperiod
cska vperiod
вчера в 18:46
Честно говоря силкина ненавижу но очень хочу, чтобы фриц швару умыл фрица тедеску.
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
вчера в 18:05, ред.
Навеяла фамилия Шварца (по-немецки чёрный) и конечно же ...умыть Тедеско...

Надо, надо умываться
По утрам и вечерам,

А нечистым
Трубочистам —
Стыд и срам!
Стыд и срам!

Да здравствует мыло душистое,
И полотенце пушистое,
И зубной порошок,
И густой гребешок!

Давайте же мыться, плескаться,
Купаться, нырять, кувыркаться
В ушате, в корыте, в лохани,
В реке, в ручейке, в океане, —

И в ванне, и в бане,
Всегда и везде —
Вечная слава воде!
beefs
beefs
вчера в 17:45
дерби немецких тренеров...
Брулин
Брулин
вчера в 17:06
У каждого "знатока" своё мнение, думаю лучше всего о перспективах Динамо знают и понимают сами игроки Динамо, и может быть будет знать их новый тренерский штаб! Нам остаёться только пожелать успехов динамикам и побед!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 17:04
Тедеско на две трети немец, на треть итальянец)

По родителям он итальянец, но, когда ему было 3 года, они переехали в Германию. Еще треть немца в нем от фамилии - итальянская фамилия "Тедеско" переводится как "Немецкий"
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:01
без святой воды не обойтись)))
dzvinka
dzvinka
вчера в 16:51
немцы разберутся, а умытым ходить Силкину)))
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:44
более опытный умоет.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 16:43
Просто победить Спартак.И всё.
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