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Ганчаренко: «С каждым новым успехом крепче становится психология»

вчера, 15:10
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб СочиСочи14:00 Не начался

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал предстоящий матч 15-го тура РПЛ с «Сочи».

ЦСКА научился терпеть и приобрел психологию победителя? Вы абсолютно правы. Здесь, конечно, прямая зависимость от результатов. Побеждая, команда обретает уверенность, меньше нервничает. С каждым новым успехом крепче становится психология. Важнейший момент, который я сейчас наблюдаю, состоит в том, что ментально футболисты ПФК ЦСКА уже готовы играть на победу в каждом матче. Думаю, это радует не только меня как тренера, но и всю многочисленную армию наших болельщиков.

Сейчас рано думать, что там произойдет в мае, с каким очковым багажом мы подойдем к тридцатому туру, как в этот момент будет выглядеть таблица. Мы совершенно не забиваем себе этим голову. Готовимся к предстоящему матчу, понимая, что это и есть ближайшая цель, а нам нужно добывать результат здесь и сейчас. Мы с вами уже отметили, что команда окрепла и вступает в период зрелости. Показательным моментом считаю уверенные победы над соперниками, которые еще недавно считались для нас неудобными. Речь о «Динамо» и «Ростове». И тех, и других мы не просто победили, а именно переиграли. Такие вещи тоже делают команду сильнее. Наша задача в том, чтобы поступательно двигаться от матча к матчу, и в каждом из них стараться брать очки.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 16:14
Слава богу, что "любовь" Черчесова нас миновала и у него в основном в голове Заболотный и Газпром,
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:13
А Дзюбу и Азмуна тоже куда то тянет и вдвоем и по отдельности и не только после поражений. Вот эта тема интереснее и популярнее, а ты ее игнорируешь!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:41
говорить получалось всегда))посмотрим на деле))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 15:37
Слова правильные, удачных игр ЦСКА.
Mr. Kovyl
Mr. Kovyl ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:31
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 15:19
    А я бы добавил: -А с каждым поражением всё больше тянет в Беларусь...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 15:18
    Проверить теперь надо, как бы после игр сборной "психология победителя" у некоторых игроков ЦСКА не превратилась бы в "комплекс неполноценности".
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    вчера в 15:12
    Поживем.Увидим .Посмотрим удачи
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