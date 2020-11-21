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Мостовой: «„Спартак“ и „Динамо“ — народные команды, а народного всё меньше»

вчера, 16:23
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой порассуждал о предстоящем дерби 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо».

Многим не понравится, но это две наши самые исторические команды, а у руля иностранные тренеры. Никто не говорит об этом, потому что всё идёт неплохо. Все кричим, что это народные команды, а народного всё меньше.

Что касается игры, был перерыв на сборные. У кого-то было больше футболистов в сборной, перелётов – всё зависит от этого. Трудно определить кто в каком состоянии подойдёт к этому матчу, прежде всего в физическом. У «Динамо» три победы подряд, а «Спартак» немного потерял ход, видится ничейный результат. Хорошо, что есть такие перерывы, например, «Спартаку» это может и сыграло на руку, чтобы перевести дух. Если брать общую картину, команды сейчас равные. При ничейном результате никто не расстроится.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ BDA81 (раскрыть)
вчера в 22:42
Доброго Здоровья, Денис!
Так уж исторически сложилось, что эти два легендарных клуба своими достижениями заслужили право считаться народными, в Газпром себе вероломно присвоил это почётное звание "НАРОДНЫЙ"
Ismet FCSM
Ismet FCSM
вчера в 21:29
У мостового горит попа
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:06
ну так было всегда))
BDA81
BDA81
вчера в 17:34
Спам присвоил се глупость - народный. Хотя ген сека Цк народным было явно не назвать)))А с каких пор менты стали народными?!)))) Наверное с тех пор как дубинками стали махать))))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:20
Наличие немецких тренеров в данных командах не указывает на принципиальный выбор иностранных кадров, а подчеркивает отсутствие современной российской тренерской школы.
Denfard
Denfard
вчера в 17:08
Три причины почему у нас такая сборная которая проигрывает 0 - 5 1 причина очень слабое физическое состояние игроков сборной 2 причина На шахматной доске каждая фигура знает своё место в одном месте густо в другом пусто не учат тренеры где должны быть футболисты во время угловых, штрафных, и вообще на поле соперника и наконец 3 причина игроки сборной играют одной ногой либо левой либо правой ,а футболистов которые обладают пробить обоими ногами в сборной просто нет вот и результат тот что имеем тренер Черкесов.получите и распишитесь ,В чемпионате России должны проводится два матча в неделю и команд должно быть не меньше 22 - 24 вот тогда и чемпионат будет чемпионатом России.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:56
Толерантность прям так и прёт.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:30
Особенно Спартак африканская народная команда народа банту.
Cat01
Cat01
вчера в 16:28
Это всё в прошлом!!!
beefs
beefs
вчера в 16:26
сейчас эти понятия размылись...
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