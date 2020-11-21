Мостовой: «„Спартак“ и „Динамо“ — народные команды, а народного всё меньше»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой порассуждал о предстоящем дерби 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо».

Многим не понравится, но это две наши самые исторические команды, а у руля иностранные тренеры. Никто не говорит об этом, потому что всё идёт неплохо. Все кричим, что это народные команды, а народного всё меньше.

Что касается игры, был перерыв на сборные. У кого-то было больше футболистов в сборной, перелётов – всё зависит от этого. Трудно определить кто в каком состоянии подойдёт к этому матчу, прежде всего в физическом. У «Динамо» три победы подряд, а «Спартак» немного потерял ход, видится ничейный результат. Хорошо, что есть такие перерывы, например, «Спартаку» это может и сыграло на руку, чтобы перевести дух. Если брать общую картину, команды сейчас равные. При ничейном результате никто не расстроится.