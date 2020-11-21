Боярский: «Семак — трус, что не вернул капитанскую повязку Дзюбе»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский остался недоволен решением главного тренера команды Сергея Семака не возвращать капитанскую повязку Артему Дзюбе в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом».
Это неправильное решение. Оно необоснованно. Ситуация с видео никак не должна отражаться на спортивной составляющей его карьеры.
С чем это связано? Осторожностью. А вдруг кто-то скажет что-то, по головке не погладит. Это не по-мужски. Трусость, вот и все. Никакой моральной подоплеки, просто за свою задницу страшновато.
Черчесов и Семак боятся? Конечно. А вдруг в своей собственной карьере что-то изменится? Лучше от греха подальше, как у Чехова: «чтобы ничего не вышло, не дай бог».
Давление на Дзюбу? Что же он, девочка, что ли? Он будет делать то, что умеет. В меру своих сил. Посмотрим сегодня, как сложится игра. Я думаю, выиграем 2:0.
Обвинять Семака в трусости после того как он на Саню Кокорина капитанскую повязку одевал и в более "суровые времена" вопреки "чиновнечьей машине" - не серьёзно....
Я вообще не думаю что Богданыч похож на главу "Репутационно-имиджевого отдела" команды....у него просто есть собственное мнение....а решение есть кому принимать....благо в нынешние времена в каждом клубе есть своя дивизия "бездельников галстуконосцев" ....)))
Мне кажется у Семака есть дела и по-важнее ,касаемых игры команды, чем присутствовать на симпозиуме по вопросу "Дзюба.Капитанство и Соцсети".....
Обвинять Семака в трусости после того как он на Саню Кокорина капитанскую повязку одевал и в более "суровые времена" вопреки "чиновнечьей машине" - не серьёзно....
Я вообще не думаю что Богданыч похож на главу "Репутационно-имиджевого отдела" команды....у него просто есть собственное мнение....а решение есть кому принимать....благо в нынешние времена в каждом клубе есть своя дивизия "бездельников галстуконосцев" ....)))
Мне кажется у Семака есть дела и по-важнее ,касаемых игры команды, чем присутствовать на симпозиуме по вопросу "Дзюба.Капитанство и Соцсети".....
Очень двоякая фраза от Михал Сергеевича!
Очень двоякая фраза от Михал Сергеевича!
А на поле он не умеет ничего.Нет скорости, совсем нет дриблинга.Главное не глядя в касание пнуть мяч пяткой куда-нибудь, типа дал пас.....но только сопернику.И плевать, что в это время он обрезает потенциальную контратаку и его партнеры по команде Караваев или еще кто-нибудь уже сделали рывок метров на 30-40.И теперь предстоит такой же рывок обратно в оборону, пока рукоблуд пешком ходит где-то впереди.Зачем он впереди остается?Все равно же убежать не сможет один на один при случае.
Кто ему сказал, что он нападающий?Может попробовать его в защите?
А на поле он не умеет ничего.Нет скорости, совсем нет дриблинга.Главное не глядя в касание пнуть мяч пяткой куда-нибудь, типа дал пас.....но только сопернику.И плевать, что в это время он обрезает потенциальную контратаку и его партнеры по команде Караваев или еще кто-нибудь уже сделали рывок метров на 30-40.И теперь предстоит такой же рывок обратно в оборону, пока рукоблуд пешком ходит где-то впереди.Зачем он впереди остается?Все равно же убежать не сможет один на один при случае.
Кто ему сказал, что он нападающий?Может попробовать его в защите?
3:1
3:1