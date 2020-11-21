Боярский: «Семак — трус, что не вернул капитанскую повязку Дзюбе»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский остался недоволен решением главного тренера команды не возвращать капитанскую повязку в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом».

Это неправильное решение. Оно необоснованно. Ситуация с видео никак не должна отражаться на спортивной составляющей его карьеры.

С чем это связано? Осторожностью. А вдруг кто-то скажет что-то, по головке не погладит. Это не по-мужски. Трусость, вот и все. Никакой моральной подоплеки, просто за свою задницу страшновато.

Черчесов и Семак боятся? Конечно. А вдруг в своей собственной карьере что-то изменится? Лучше от греха подальше, как у Чехова: «чтобы ничего не вышло, не дай бог».

Давление на Дзюбу? Что же он, девочка, что ли? Он будет делать то, что умеет. В меру своих сил. Посмотрим сегодня, как сложится игра. Я думаю, выиграем 2:0.