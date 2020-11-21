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Боярский: «Семак — трус, что не вернул капитанскую повязку Дзюбе»

вчера, 15:24
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский остался недоволен решением главного тренера команды Сергея Семака не возвращать капитанскую повязку Артему Дзюбе в матче 15-го тура РПЛ с «Ахматом».

Это неправильное решение. Оно необоснованно. Ситуация с видео никак не должна отражаться на спортивной составляющей его карьеры.

С чем это связано? Осторожностью. А вдруг кто-то скажет что-то, по головке не погладит. Это не по-мужски. Трусость, вот и все. Никакой моральной подоплеки, просто за свою задницу страшновато.

Черчесов и Семак боятся? Конечно. А вдруг в своей собственной карьере что-то изменится? Лучше от греха подальше, как у Чехова: «чтобы ничего не вышло, не дай бог».

Давление на Дзюбу? Что же он, девочка, что ли? Он будет делать то, что умеет. В меру своих сил. Посмотрим сегодня, как сложится игра. Я думаю, выиграем 2:0.

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протон1
протон1
вчера в 20:29
хотелось бы услышать и семака. что он скажет
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Charismatic (раскрыть)
вчера в 18:39
Не забывайте, в какой стране мы живём. Помните советскую кино - сказку "Королевство кривых зеркал" ? Вот в таком "королевстве" мы и живём.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:13
Не прав....гасконец...

Обвинять Семака в трусости после того как он на Саню Кокорина капитанскую повязку одевал и в более "суровые времена" вопреки "чиновнечьей машине" - не серьёзно....
Я вообще не думаю что Богданыч похож на главу "Репутационно-имиджевого отдела" команды....у него просто есть собственное мнение....а решение есть кому принимать....благо в нынешние времена в каждом клубе есть своя дивизия "бездельников галстуконосцев" ....)))

Мне кажется у Семака есть дела и по-важнее ,касаемых игры команды, чем присутствовать на симпозиуме по вопросу "Дзюба.Капитанство и Соцсети".....
STVA 1
STVA 1 ответ Charismatic (раскрыть)
вчера в 18:05
Ему это не понять!Он талдычет одно и тоже , но всё дело в том что полено человек публичный и что к нему другие требования!
sv_1969
sv_1969 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:03
alex074
alex074
вчера в 17:55, ред.
Семак никто в Зените, он МАРИОНЕТКА МИЛЛЕРА, так что, что скажут сверху, то он и делает. Всё-таки своя рубаха ближе к телу, чем ЗЮБИНА
PITER_1
PITER_1
вчера в 17:50
миша ты становишься клоуном про морковным
Charismatic
Charismatic ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 17:48
Всё бы ничего, но у онанюбы глупость за глупостью. Всех его глупостей не перечесть, его уже давно должны были и из сборной и из команды попереть за то что имидж портит всего российского футбола.
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:26
Боярский, что ты несёшь!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:20
В словах М.С.Боярского есть зерно истины, и в этом вопросе я поддерживаю его. И Семак, и Черчесов струсили, не оставив Артёма капитаном, хотя тот виноват лишь в одном и, кстати, не самом предосудительном. Ну совершил глупость, а те, кто теперь пляшет на его костях, никогда не совершали поступков, о которых потом жалели ? Праведники хреновы, этакие чистюли...
berda2003
berda2003
вчера в 16:55
видать в молодости был в лагере дрочунов ... а сейчас в стане п...здоболов...
sv_1969
sv_1969 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 16:52
На счет защиты это мысль)
neukomm
neukomm
вчера в 16:50
Шляпа совсем не видит причинно-следственную связь. Капитан это кто? Лидер, пример для подражания, личность, от которой зависит на только игра в каком-то конкретном матче, а атмосфера в раздевалке, человек, за которого не будет стыдно ни клубу, ни болельщикам. Да,я согласен, все др*чат, ничего тагоко зазорного нет. Но Дзюба раз за разом вляпывается в идиотские истории. Почему не Жирков, почему не Ерохин, например, почему всегда Артем? Да потому что он уже совсем перестал следить за собой - что говорить, что делать, как поступать. Как человек он может поступать как хочет, но как капитан должен вести себя соответствующе, как положено по статусу капитана
Footbolista
Footbolista ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 16:42
Дзюба не литературный персонаж...
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:40
А может Богданыч и не хотел её возвращать!Почему он должен делать так как хочет Боярский!
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:36
Вроде не пьёт Миша!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Footbolista (раскрыть)
вчера в 16:34
Осмелюсь спросить :"А Дзюба - кто"??? Миледи???
Relax SM
Relax SM
вчера в 16:21
Шляпу свою Дзюбе подари, что бы не очень расстраивался. В кои веки Семак проявил характер забрав капитанскую повязку у Дзюбы и сразу наезд на него.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
вчера в 16:13
Г. Боярский, а ничего, что умственное развитие Дзюбы остановилось на уроне распущенного подростка-недотепы? Да и комментарии Боярского, Радимова, Медведева негативно влияют на имидж клуба и города. А ведь артистом г.Боярский был очень хорошим...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:58
Давление на Дзюбу? Что же он, девочка, что ли? Он будет делать то, что умеет. В меру своих сил.

Очень двоякая фраза от Михал Сергеевича!
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
вчера в 15:56
И это путинский холуй говорит ? Что ты знаешь о мужских качествах ? Иди дальше топи за царя , может че подкинет , актер одного фильма .
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:56, ред.
Семак попытался как то за Кокорина слово сказать, но ему сразу как шавке указали место. Скажи сейчас за Дзюбу, его как шавку выкинули бы из клуба, хотя скорее всего скоро так и будет.
Леха Малышев
Леха Малышев
вчера в 15:49
«Он будет делать то что умеет»- знаем мы, что он умеет, др..ть он умеет!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:48, ред.
"Он будет делать то, что умеет"-что он умеет, уже все увидели.
А на поле он не умеет ничего.Нет скорости, совсем нет дриблинга.Главное не глядя в касание пнуть мяч пяткой куда-нибудь, типа дал пас.....но только сопернику.И плевать, что в это время он обрезает потенциальную контратаку и его партнеры по команде Караваев или еще кто-нибудь уже сделали рывок метров на 30-40.И теперь предстоит такой же рывок обратно в оборону, пока рукоблуд пешком ходит где-то впереди.Зачем он впереди остается?Все равно же убежать не сможет один на один при случае.
Кто ему сказал, что он нападающий?Может попробовать его в защите?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:46, ред.
конченный в шляпе стал и экспертом и тренером)))))))))так скрестите у кого что есть)))
ДСА
ДСА
вчера в 15:46
Боярский поддерживает 74ров.
batog
batog ответ Footbolista (раскрыть)
вчера в 15:42
10 плюсов бы поставил! Особенно последний абзац. Это что-то !!!!
дурман
дурман
вчера в 15:42
Тут Терек без варианта накидает Дартаньяну трешку, а культурные 1 закатают.
3:1
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:41
Миша, при всём уважении - иди болей за Тосно. Семак сам разберётся...
Footbolista
Footbolista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:39
"просто за свою задницу страшновато"...эта фраза тоже звучит двусмысленно...
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