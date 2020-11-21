ГлавнаяНовости

Черышев: «После ЧМ-2018 к сборной России относятся с большим уважением»

вчера, 15:38

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев заявил, что соперники стали более уважительно относиться к национальной команде после домашнего ЧМ-2018.

Думаю, что другие сборные теперь к нам относятся с гораздо большим уважением, и готовятся соответственно. Да, в Катар ещё предстоит пробиться, будет непросто, но, если это произойдёт, то, конечно, перед командой будут стоять высокие задачи.

Чемпионат в Катаре пройдет зимой? Мне кажется, что зимой футболисты будут лучше готовы. Когда турнир проходит летом, позади целый сезон, и кто-то может уже потерять кондиции, подустать. Плюс не думаю, что будет холодно — в это время там хорошая футбольная погода. Так что в принципе неважно, когда турнир, надо пробиваться и решать свои задачи.

Не так давно Черышев порассуждал о возможном переходе в один из клубов РПЛ.

Все новости
Зобнин: «Создали достаточно моментов, чтобы выиграть»
Сегодня, 00:11 Комментарии6
Аршавин: «Не вижу большой разницы в игре „Арсенала“ при Парфёнове»
Вчера, 23:31 Комментарии7
Зобнин: «Рад, что забил, но не рад, что сыграли вничью»
Вчера, 23:18 Комментарии8
«Это просто неуважение!» Тедеско ответил на вопрос об отъезде в Германию
Вчера, 22:46 Комментарии18
Игнатьев: «Рад победе, проявили характер»
Вчера, 22:39 Комментарии4
«Спартак» и «Динамо» делятся очками. Московское дерби под немецким руководством
Вчера, 22:32Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:13
Единственный матч который удостоен внимания это с Хорватами, а так после чего уважать? Игра с Уругваем показала истинный уровень сборной, и победа пирдячим паром испанцев. Не за что уважать, как опускают так и продолжают нашу сборную
valt134
valt134
вчера в 19:45
Как говорится: «Нас ебут, а мы крепчаем...»
valt134
valt134
вчера в 19:43
Кто??? «Имья, Сестра, имья...» Д’Артаньян и три мушкетёра)
Питерские гоблины
Питерские гоблины
вчера в 19:32
Ясен перец готовятся. Раньше просматривали матчи, разбирали каждого фуца. Теперь .. тупо - как научится одной рукой 74, второй снимать на камеру.
астап бендер
астап бендер
вчера в 19:24
Турки нас от уважали, Сербы от уважали, у Молдаван не получилось, мы героически выстояли!
lobsterdam
lobsterdam ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 18:57
правда жизни от В.В.... актуально!
smolnikov
smolnikov
вчера в 18:55
Но с каждым последующим матчем уважения всё меньше и меньше.
ilyafrom
ilyafrom
вчера в 18:04
Это правда. Сербы прониклись уважением и не стали сильно напрягаться
alex074
alex074
вчера в 17:41
Все видели, как "уважительно" относятся к Сборнаяй Усатого чабана и Молдавия и Швеция, и Турция и Сербия... Всё что может эта "МОГУЧАЯ СБОРНАЯ" это всасывать, т.к. то что было на ЧМ-20218 это СПЕКТАКЛЬ ПУТИНА ДЛЯ НАРОДА РОССИИ. И тем более, как может балаболить о России, "мальчик" выращенный в тепличных условиях Испании, который Россию видел только на картинке...Папинькин сынок.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:30
Не запирайте, люди,- плачут дома детки,- Ему же - в Химки, а мне - в Медведки!.. Да, всё равно: автобусы не ходят, Метро закрыто, в такси не содят. Приятно всё-таки, что нас здесь уважают: Гляди - подвозят, гляди - сажают! Разбудит утром не петух, прокукарекав,- Сержант подымет - как человеков! Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рупь заначил,- опохмелимся! И всё же, брат, трудна у нас дорога! Эх, бедолага! Ну спи, Серёга!
зигзаг
зигзаг
вчера в 17:17
Да весь мир знает что купленный чемпионат был особенно игры где деревянные выступали. Оттого многие сборные и не поехали, написали отказ.
Сборную любителей никто не воспринимает без смеха и относятся как к очередной тренировке
nubom
nubom
вчера в 17:12
Денис, похоже, говорит со слов одноклубников по Валенсии, которые в его присутствии иногда тактично выдают комплементы о нашей сборной...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:54
Денис сильно ошибается
1asss
1asss
вчера в 16:45
5-0хороший показатель
112910415
112910415
вчера в 16:42
ни грамма уважения, ни грамма !
Ямайский Болт
Ямайский Болт
вчера в 16:37
испанцам за их услуги сколько заплатили?
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:29
Пока силой не выгонят усатого ишака, это будет сплошной позор. И не надо вспоминать 2018 - тот четвертьфинал выстрадан чисто на сумасшедших эмоциях, а не тренерских подвигах чабана. Там мы выиграли всего 2 матча у самых отстойных сборных того мундиаля и выстояли против пижонской и бестренерской Испании благодаря везению, липовому пенальти и Акинфееву. А так, который раз говорю, за 5 лет в сборной лысый индюк не выиграл ни одного(!!!) матча у более или менее приличной команды. Его максимумом стали ничьи с Испанией хорватами. Всё...
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 16:24
уже никто и не помнит что там был за успех
альсато
альсато
вчера в 16:21
Если тебя хвалят(басурмане)-значит ты сделал, что то не так!.. я не видел НИ ОДНОГО на этой странице, кто бы не бросил камень в огород нашей Сборной)))))
Слайш
Слайш
вчера в 16:20
поправочка - относиЛИСЬ.. Но это уже давно в прошлом.. Тренер-неадекват с манией величия, капитан-дрочун и спортивная ходьба с мячом - всё это не добавляет уважения вообще, окстись Дениска )
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:18
Бьют- значит любят, выигрывают- значит уважают.
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:17
С такой игрой в Катар Вам можно пробиться только в качестве туристов и зрителей на трибунах.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:16
Как не уважать сборную ЗМСов? Причем почти в том же составе, что и 2 года назад. Уже тогда она была, мягко говоря, престарелая, а сейчас вообще беда . А тренер как будто этого не понимает. И непонятно, он настолько независимый или все таки упрямый? Нужно же делать выводы из выступления. По порядку, по 2 победы, ничьи и поражения. Т.е. команда уверенно деградирует. ИМХО, тренера надо менять, чем скорее, тем лучше...
particular
particular
вчера в 16:06, ред.
Для специалистов расклад сил и итоги ЧМ-18 очевидны... И они кардинально отличаются от того, что нам льют в уши ангажированные комментаторы и чипованные эксперты... Результаты игр определили наше место в футбольной иерархии, - невысокое и незавидное...
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 15:51
Дела давно минувших дней
Пpoтив всех
Пpoтив всех
вчера в 15:46, ред.
Ещё бы, вот Сербия и отуважала нас в полный рост
zorro_74
zorro_74
вчера в 15:46
Лысого гнать надо зажрался физрук.и пол сборной нужно менять одни шлаки.пазорные.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 15:45
Уже нет. Усатый вернул всё как было.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:44
Скорее ржут над сборной 0-5 от Сербии и где капитан-рукоблуд.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 15:43
только интересно где?))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100