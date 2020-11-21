Черышев: «После ЧМ-2018 к сборной России относятся с большим уважением»

Полузащитник «Валенсии» и сборной России заявил, что соперники стали более уважительно относиться к национальной команде после домашнего ЧМ -2018.

Думаю, что другие сборные теперь к нам относятся с гораздо большим уважением, и готовятся соответственно. Да, в Катар ещё предстоит пробиться, будет непросто, но, если это произойдёт, то, конечно, перед командой будут стоять высокие задачи.

Чемпионат в Катаре пройдет зимой? Мне кажется, что зимой футболисты будут лучше готовы. Когда турнир проходит летом, позади целый сезон, и кто-то может уже потерять кондиции, подустать. Плюс не думаю, что будет холодно — в это время там хорошая футбольная погода. Так что в принципе неважно, когда турнир, надо пробиваться и решать свои задачи.