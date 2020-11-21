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Точилин: «Успехи Шварца? Говорить об этом пока преждевременно»

вчера, 15:28
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Российский тренер Александр Точилин прокомментировал предстоящий матч 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо».

Шварц или Тедеско? Пока про Шварца тяжело что-то говорить, поскольку мало времени работает. Полная его концепция, философия нам пока неизвестна. Сегодня как раз такая игра, где можно будет посмотреть, кто из немецких тренеров тактически интереснее.

Успехи Шварца? Говорить об этом пока преждевременно. Перед «Локомотивом» они играли с «Тамбовом», где показали не совсем зрелищную игру. Пока больше видна не тренерская рука, а эмоции команды.

Думаю, обе команды в равных ситуациях. Пока до игры у кого-то явного преимущества не вижу. Жду хорошей игры в исполнении обеих команд.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:28
и это сказано по делу. посмотрим на итоги))
Платон Расцветаев
Платон Расцветаев ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:43
shlomo 5 / 669сегодня в 15:29
Посмотрим, как будет играть Динамо.

Динамо выдрессировал Новиков, но так как он не нашёл общий язык с дорогими игроками, которые не хотели ему подчиняться, его убрали. Шварц пришёл на готовое. Игроки, избавившись от тренерского диктата, заиграли раскованно и с энтузиазмом, плюс хорошая физическая подготовка.
shlomo
shlomo
вчера в 15:29
Посмотрим, как будет играть Динамо
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