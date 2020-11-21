Точилин: «Успехи Шварца? Говорить об этом пока преждевременно»

Российский тренер прокомментировал предстоящий матч 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо».

Шварц или Тедеско? Пока про Шварца тяжело что-то говорить, поскольку мало времени работает. Полная его концепция, философия нам пока неизвестна. Сегодня как раз такая игра, где можно будет посмотреть, кто из немецких тренеров тактически интереснее.

Успехи Шварца? Говорить об этом пока преждевременно. Перед «Локомотивом» они играли с «Тамбовом», где показали не совсем зрелищную игру. Пока больше видна не тренерская рука, а эмоции команды.

Думаю, обе команды в равных ситуациях. Пока до игры у кого-то явного преимущества не вижу. Жду хорошей игры в исполнении обеих команд.