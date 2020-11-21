Мусаев: «Сегодня мы контролировали ход матча, создали много моментов»

Главный тренер «Краснодара» подвёл итоги матча 15-го тура РПЛ против «Тамбова» (1:0).

Первая встреча после паузы на сборные всегда получается немного скомканной. Все игроки в разных состояниях, ведётся подготовка с одними людьми, а приходится играть другими. Есть сложности с тем, что несколько футболистов буквально два дня назад присоединились к общей группе, они не могли до этого тренироваться с командой. Считаю, что сегодня мы контролировали ход матча, создали много моментов. Конечно, нужно было забивать второй мяч, чтобы игра стала немного спокойнее. Мы не смогли ещё забить, вместо этого заработали удаление и провели концовку матча довольно нервно. Я не могу вспомнить моменты у наших ворот, так что самое главное сегодня то, что мы смогли довести игру до победы.

Я каждый раз стараюсь уходить от оценки игроков, особенно сразу после матча. Тем более сегодня есть такие вещи, как удаление и ошибки. Нужно спокойно, без лишних эмоций, разобрать все моменты и поговорить с командой.