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Мусаев: «Сегодня мы контролировали ход матча, создали много моментов»

вчера, 17:11
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвёл итоги матча 15-го тура РПЛ против «Тамбова» (1:0).

Первая встреча после паузы на сборные всегда получается немного скомканной. Все игроки в разных состояниях, ведётся подготовка с одними людьми, а приходится играть другими. Есть сложности с тем, что несколько футболистов буквально два дня назад присоединились к общей группе, они не могли до этого тренироваться с командой. Считаю, что сегодня мы контролировали ход матча, создали много моментов. Конечно, нужно было забивать второй мяч, чтобы игра стала немного спокойнее. Мы не смогли ещё забить, вместо этого заработали удаление и провели концовку матча довольно нервно. Я не могу вспомнить моменты у наших ворот, так что самое главное сегодня то, что мы смогли довести игру до победы.

Я каждый раз стараюсь уходить от оценки игроков, особенно сразу после матча. Тем более сегодня есть такие вещи, как удаление и ошибки. Нужно спокойно, без лишних эмоций, разобрать все моменты и поговорить с командой.

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:18
Мало забивают, им надо приобрести хорошего форварда
Брулин
Брулин
вчера в 18:09
Самое интересное что 2 часа прошло, а нет отдельной новости про отменный гол Тамбова... Ну и конечно стандартные в таких ситуациях "Краснодар наиграл на победу"... Тьфу на вас
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:33
Краснодар вообще "мёртвый"! Тамбов мог как минимум ничью вырывать, но тоже тяжело бежал, особенно в концовке.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:13
а игру то смотрел?)))
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