Обляков: «В ЦСКА у многих игроков хорошие, поставленные удары»

Полузащитник ЦСКА рассказал, почему «армейцы» забивают много голов (7) дальними ударами в нынешнем сезоне.

У нас у многих игроков хорошие, поставленные удары... Особенно у Дивея [Дивеева]. Он может и с сорока [метров] низом пробить. В угловой флажок (смеется). Верит в себя. Но если серьезно, удар действительно у многих хороший, да и Виктор Михайлович говорит пробовать. Без ударов нет голов, за последнее время только с Загребом не получилось забить, не хватало или точности, или силы. Мячи сейчас залетают на кураже. Каждый знает, что может попасть, и старается ударить из-за штрафной.