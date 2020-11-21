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Обляков: «В ЦСКА у многих игроков хорошие, поставленные удары»

вчера, 18:20

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, почему «армейцы» забивают много голов (7) дальними ударами в нынешнем сезоне.

У нас у многих игроков хорошие, поставленные удары... Особенно у Дивея [Дивеева]. Он может и с сорока [метров] низом пробить. В угловой флажок (смеется). Верит в себя. Но если серьезно, удар действительно у многих хороший, да и Виктор Михайлович говорит пробовать. Без ударов нет голов, за последнее время только с Загребом не получилось забить, не хватало или точности, или силы. Мячи сейчас залетают на кураже. Каждый знает, что может попасть, и старается ударить из-за штрафной.

Ранее Обляков поделился впечатлениями от своего дебюта за сборную России в товарищеском матче с командой Молдавии (0:0).

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Все комментарии
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
вчера в 22:41
Правильно почаще бейте с дальних дистанций.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:38
И это здорово когда многие могут ударить из за штрафной.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:50
Особенно у самого болвана Облякова, все удары мимо или в 15 метрах от ворот.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 19:24
Почаще нас радуйте дальними голами, да и с близи тоже побольше забивайте.
Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
вчера в 19:08
Ваня наш Роберто Карлос!!
Footbolista
Footbolista ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 18:53, ред.
Вроде и так у ЦСКА в РПЛ большинство голов с ударов из за штрафной...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:53
Поставленные удары у Дивеева и Влашича, а у остальных просто удары...которые летят в небо. И у тебя, Ваня, с ударом большие проблемы, вернее с точностью, лупишь в основном по воробьям. Учись бить у Влашича, пока он рядом.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:39
Воробьи летят пачками и вороньё тоже.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:39
А почему редко пользуетесь дальними ударами? В штрафную войти не дают соперники, вот и бейте чаще из - за штрафной..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Спартак Безбородьев (раскрыть)
вчера в 18:36, ред.
Но у Кокорина лучше удары, особенно по карману Федуна. Изящные и результативные, на зависть многим.
Justas Weiss7
Justas Weiss7
вчера в 18:36
Иван а где ваши удары?
с Сербией Иван сыграл слабенько. часто падал в единоборствах. вообщем плёко
Спартак Безбородьев
Спартак Безбородьев
вчера в 18:31
Особенно у Чалова, даже в Ювентусе таким ударам завидуют.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 18:25
только не пользуетесь им)))
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