ГлавнаяНовости

Первушин: «Игроки „Тамбова“ сегодня сделали всё возможное и невозможное»

вчера, 17:15
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал поражение своей команды в матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

Игра нас ничем не удивила, знали, что соперник будет владеть преимуществом. Знали, что мы столкнёмся с множеством атак через центр, забеганиями за спину. Что-то пытались сделать. Что-то получалось, что-то не получалось. Мы понимали, что индивидуальное мастерство соперника гораздо выше. Но наши ребята молодцы. Они сделали всё возможное и невозможное. Все знают наши условия, в которых мы существуем. Где-то мы навязали борьбу. Понятно, что было тяжело. В нескольких эпизодах нас соперник простил. Забей он раньше, и эта игра бы закончилась сразу. Мы всегда нацеливаем своих игроков на то, что счёт 1:0 позволяет в какой-то контратаке, при стандартном положении отыграться. Поздравляем «Краснодар» с победой.

Все новости
Зобнин: «Создали достаточно моментов, чтобы выиграть»
Сегодня, 00:11 Комментарии6
Аршавин: «Не вижу большой разницы в игре „Арсенала“ при Парфёнове»
Вчера, 23:31 Комментарии7
Зобнин: «Рад, что забил, но не рад, что сыграли вничью»
Вчера, 23:18 Комментарии8
«Это просто неуважение!» Тедеско ответил на вопрос об отъезде в Германию
Вчера, 22:46 Комментарии18
Игнатьев: «Рад победе, проявили характер»
Вчера, 22:39 Комментарии4
«Спартак» и «Динамо» делятся очками. Московское дерби под немецким руководством
Вчера, 22:32Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
nubom
nubom
вчера в 18:40
Краснодару необходимо взять за правило: заменять пследний пас в штрафной на удар по воротам.
ДСА
ДСА
вчера в 17:54
Раз проиграли, то невозможное не сделали.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:43
тяжело Тамбову бороться за очки...
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:32
Надо играть не зависимо от партнёра.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:17
нужно просто забивать))
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 17:17
Невозможного не сделали - очков ноль.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100