Первушин: «Игроки „Тамбова“ сегодня сделали всё возможное и невозможное»

Главный тренер «Тамбова» прокомментировал поражение своей команды в матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

Игра нас ничем не удивила, знали, что соперник будет владеть преимуществом. Знали, что мы столкнёмся с множеством атак через центр, забеганиями за спину. Что-то пытались сделать. Что-то получалось, что-то не получалось. Мы понимали, что индивидуальное мастерство соперника гораздо выше. Но наши ребята молодцы. Они сделали всё возможное и невозможное. Все знают наши условия, в которых мы существуем. Где-то мы навязали борьбу. Понятно, что было тяжело. В нескольких эпизодах нас соперник простил. Забей он раньше, и эта игра бы закончилась сразу. Мы всегда нацеливаем своих игроков на то, что счёт 1:0 позволяет в какой-то контратаке, при стандартном положении отыграться. Поздравляем «Краснодар» с победой.