ГлавнаяНовости

Англичане рассудят «Лацио» и «Зенит»

сегодня, 13:23
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит24.11.2020 в 23:00 Не начался

Стала известна судейская бригада, которая будет работать на матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лацио» — «Зенит».

Встречу обслужат англичане во главе с Майклом Оливером. Ассистенты арбитра — Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. За VAR будет отвечать Крис Кавана. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.

Все новости
ОфициальноМатч «Краснодар» — «Севилья» будут судить итальянцы
Сегодня, 13:29 Комментарии9
Семак: «Про судейство не хотелось бы говорить абсолютно»
Вчера, 19:17 Комментарии7
Экс-арбитр Обломов: «Лапочкин ошибочно показал Сорокину первую жёлтую»
Вчера, 15:49 Комментарии3
ОфициальноВ двух матчах 15-го тура РПЛ произошли замены арбитров
Вчера, 00:12 Комментарии5
Экс-арбитр ФИФА Хусаинов: «Когда в России футбол судили чище? Никогда!»
20 ноября Комментарии43
Арбитр Иванов назначен на матч «Спартак» — «Динамо» в 15-м туре РПЛ
17 ноября ФотоКомментарии26
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VERSTECK
VERSTECK
сегодня в 19:03
Лучше англичане чем москальский карасёв
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответ Сантус (раскрыть)
сегодня в 18:45, ред.
Из Белоруссии или Армении!
КНДР не в Европе.
Остынь Бомбящий
Остынь Бомбящий
сегодня в 18:05
Зениту на руку, англичашки боятся итальянцев. Будут в пользу спонсора ЛЧ судить.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 17:36
теперь будут орать - поменяйте англов на поляков обратно?))) ахахахха
Сантус
Сантус
сегодня в 16:58, ред.
Проводится конкурс на судейскую бригаду на этот матч.Как вы думаете,бригада из какой страны "гарантированно" "справедливо" обслужит этот матч?КНДР не предлагать.)
KRIMINAL89
KRIMINAL89
сегодня в 16:46
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 16:04
    это не имеет значения)))) будут и так жарить куру)))
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    сегодня в 15:34, ред.
    Еше в матче Эвертон Ливерпуль начудил,есть конечно косяки у Оливера
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 14:35
    Эти всегда против российских клубов судят.
    holms918
    holms918
    сегодня в 14:14
    Пусть судит кто угодно, разницы нет.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    сегодня в 14:01
    Тут Газпрём бессилен.Придется играть Зениту.
    Cat01
    Cat01
    сегодня в 13:54
    От судей помощи не жди!
    juvenale
    juvenale
    сегодня в 13:48
    Оливер решил от своего клуба на время отойти)
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    сегодня в 13:48
    Оливер чудило знатное на букву М, тут раз на раз не приходится, как "Зенит", так и "Лацио" потопить может.

    Эта легенда в матче "Арсенал" - МС сначала засчитала в ворота "Арсенала" гол из пятиметрового офсайда, там, где даже Бузакка с Эвребе постыдились бы, а потом еще дал пенальти в ворота "Арсенала", когда сам же нап МС ударил защитника по ноге и после этого упал.

    Для меня Оливер = телега с гумном.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 13:47
    Посмотрим, что они насудят...
    andre_can
    andre_can
    сегодня в 13:41
    Удачи ЗЕНИТУ!!! да и всем нашим тоже!!!
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ Legend 6 (раскрыть)
    сегодня в 13:41
    Значит подсобить Зениту по мнению князя оливер не любит макароны
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 13:33
    Эти будут судить в пользу Лацио.
    Legend 6
    Legend 6
    сегодня в 13:29
    Любимый Судья Князя и его пострелят.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 13:29
    Это плохо что Англичане,эти могут мстить нам за шпили!
    viv
    viv
    сегодня в 13:28
    Это попадос вот если бы был Вилков, Егоров.
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 13:28
    Желаю Зениту победы
    beefs
    beefs
    сегодня в 13:25
    нужно сыграть свою игру...
    nubom
    nubom
    сегодня в 13:24
    Наврядли Диккенс на это подписывался....
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100