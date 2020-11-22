Англичане рассудят «Лацио» и «Зенит»

Стала известна судейская бригада, которая будет работать на матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лацио» — «Зенит».
Встречу обслужат англичане во главе с Майклом Оливером. Ассистенты арбитра — Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. За VAR будет отвечать Крис Кавана. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.
КНДР не в Европе.
КНДР не в Европе.
Эта легенда в матче "Арсенал" - МС сначала засчитала в ворота "Арсенала" гол из пятиметрового офсайда, там, где даже Бузакка с Эвребе постыдились бы, а потом еще дал пенальти в ворота "Арсенала", когда сам же нап МС ударил защитника по ноге и после этого упал.
Для меня Оливер = телега с гумном.
Эта легенда в матче "Арсенал" - МС сначала засчитала в ворота "Арсенала" гол из пятиметрового офсайда, там, где даже Бузакка с Эвребе постыдились бы, а потом еще дал пенальти в ворота "Арсенала", когда сам же нап МС ударил защитника по ноге и после этого упал.
Для меня Оливер = телега с гумном.