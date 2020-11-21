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Зобнин — лучший игрок матча «Спартак» — «Динамо»

вчера, 21:21
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин признан лучшим игроком матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

Хавбек провёл на поле весь матч, отметившись забитым мячом.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:20
Шикарный матч выдал
ОлегаТэ
ОлегаТэ
вчера в 22:45
Приз от спама за лучший отскок.
112910415
112910415
вчера в 21:50
однозначно лучший
DVOK68
DVOK68
вчера в 21:24
Привет динамовцам от Зобы!
Это радостно,это приятно...
А то обрадовались,кучу малу изобразили когда в счёте повели....)
DEIVID
DEIVID
вчера в 21:22
Это без вариантов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:22
Гол забил,вот и лучший!
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