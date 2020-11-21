Зобнин — лучший игрок матча «Спартак» — «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин признан лучшим игроком матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).
Хавбек провёл на поле весь матч, отметившись забитым мячом.
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин признан лучшим игроком матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).
Хавбек провёл на поле весь матч, отметившись забитым мячом.
Это радостно,это приятно...
А то обрадовались,кучу малу изобразили когда в счёте повели....)
Это радостно,это приятно...
А то обрадовались,кучу малу изобразили когда в счёте повели....)