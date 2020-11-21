Зобнин — лучший игрок матча «Спартак» — «Динамо»

Старейшее московское дерби завершилось миром. Но боевым. «Соккер.ру» — о

«Соккер.ру» продолжает увлекательный рассказ о переходе Андрея Аршавина из

«Манчестер Сити» не ищет своего Ди Маттео на ЛЧ. О ставке на Хосепа – на «Соккер