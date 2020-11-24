Клеман: «Думаю, сейчас „Боруссия“ входит в топ-10 команд Европы»

Главный тренер «Брюгге» дал комментарий накануне выездного матча с дортмундской «Боруссией» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Думаю, сейчас «Боруссия» входит в десятку лучших команд Европы. Это приятный вызов для нас — играть против этих команд и стараться выжать максимум из игры. Их команда — это не один игрок, это очень сильная и крепкая команда со множеством звёзд.

Я убеждён, если делать упор только на оборону, ваши шансы проиграть возрастают. Мы будем играть в свой футбол, создавать моменты, атаковать, но не забывать и о защите — совмещать одно с другим.