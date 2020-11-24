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Клеман: «Думаю, сейчас „Боруссия“ входит в топ-10 команд Европы»

сегодня, 06:55
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)-:-Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге23:00 Не начался

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман дал комментарий накануне выездного матча с дортмундской «Боруссией» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Думаю, сейчас «Боруссия» входит в десятку лучших команд Европы. Это приятный вызов для нас — играть против этих команд и стараться выжать максимум из игры. Их команда — это не один игрок, это очень сильная и крепкая команда со множеством звёзд.

Я убеждён, если делать упор только на оборону, ваши шансы проиграть возрастают. Мы будем играть в свой футбол, создавать моменты, атаковать, но не забывать и о защите — совмещать одно с другим.

В минувшее воскресенье «Боруссия» разгромила «Герту» в рамках 8-го тура Бундеслиги (5:2). «Брюгге» днём ранее одержал победу над «Кортрейком» (1:0) в чемпионате Бельгии.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:13
Если попадают в четвертьфинал Лиги Чемпионов значит точно в десятке, если нет, то не факт.
beefs
beefs
сегодня в 08:07
а в десятке она уже давно...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:59
Может оно и так, но стабильности не хватает.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 06:56
Ну, в двадцатку точно
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